Fórum Macau na província de Jiangsu

Cooperação com a RAEM sob avaliação.

O Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau), liderado por Xu Yingzhen, está a preparar uma visita ao Parque de Cooperação Jiangsu-Macau, a ter lugar em Maio no Município de Changzhou, na China continental.

Na província de Jiangsu, a delegação do Fórum Macau vai participar em reuniões dedicadas à cooperação de capacidade produtiva, com o objectivo de fazer o balanço das acções efectuadas ao nível do turismo, da educação e das pescas, e avaliar o desempenho da plataforma entre aquela região chinesa e Macau.

Além da prevista deslocação ao Parque Jiangsu-Macau, a comitiva vai também participar num encontro relacionado com a cooperação de capacidade produtiva entre Changzhou, Macau e os Países de Língua Portuguesa (PLP).

A ocasião será aproveitada para realizar outro encontro do género entre Nanjing, Macau e os PLP, a decorrer no Munícipio de Nanjing. O programa termina com visitas às autoridades e empresas locais.

A viagem ao interior da China não se deverá prolongar por mais de cinco dias.

