Fórum Macau: conhecida agenda para 2018

Seminário em Março para discutir o organismo.

O Secretariado Permanente do Fórum Macau pretende, no corrente ano, reforçar os laços de cooperação com os Países de Língua Portuguesa (PLP), ao enviar representantes ao Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. De igual forma, irá efectuar deslocações a várias províncias da China continental.

No primeiro semestre do ano, uma delegação deverá participar no 13º Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre as China e os PLP, a realizar em Portugal, deslocando-se depois ao Brasil. Haverá ainda representantes do Fórum a visitar Cabo Verde e a Guiné-Bissau também após o Encontro de Empresários. No segundo semestre será a vez de Moçambique, São Tomé e Príncipe e Angola. O Secretariado Permanente também pretende visitar Timor-Leste, onde será organizado um encontro relacionado com a cooperação da capacidade produtiva.

Em finais de Março está agendada a realização de um seminário sobre o estabelecimento do Fórum Macau, no qual será discutido o passado e o futuro do organismo. Para o efeito, serão convidadas personalidades da China continental e dos PLP, entre outras.

P.D.O.