Fak Kai Cheong em versão portuguesa

O revolucionário Sun Yat Sen.

O Instituto Internacional de Macau (IIM) acaba de lançar a versão portuguesa da obra de Fok Kai Cheong, intitulada “Da Estada em Macau do Dr. Sun Yat Sen – Interpretação do seu pensamento revolucionário”, com o intuito de assinalar o 150º aniversário do nascimento do principal pioneiro da China republicana.

“Os vários capítulos tratam da chegada e permanência de Sun Yat Sen em Macau e explicam as razões da escolha desta cidade para base das suas actividades revolucionárias e a influência valiosa que aqui recebeu para o sucesso das suas causas”, descreve o presidente do IIM, Jorge Rangel, no prefácio da obra.

“Na parte final, o autor recorda palavras de Sun Yat Sen sobre o papel de Macau na consolidação dos seus objectivos patrióticos, salientado que ‘foi ali que iniciei a minha carreira revolucionária; foi nessa terra que comecei a lutar para a causa nacional’”, acrescenta Rangel.

O livro, traduzido para Português por Alberto Botelho dos Santos, com o apoio de Rufino Ramos, está disponível na Livraria Portuguesa e na Plaza Cultural Macau, podendo também ser adquirido através do sítio electrónico do IIM. A cerimónia de apresentação no território será anunciada oportunamente.

P.D.O.