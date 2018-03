Eis o Calendário da Paixão de Cristo

Macau, centro de fé

A diocese de Macau celebra a Semana Santa com uma série de cerimónias religiosas nas paróquias, que assinalam a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo.

«Através da liturgia celebramos nos três dias [entre a Quinta-feira Santa e o Sábado Santo] a nossa fé, porque o mistério pascal é para nós muito importante. É o centro da nossa fé. Vivemos a nossa fé através da liturgia. Devemos participar», disse a’O CLARIM o padre João Evangelista Lau, pároco da igreja de São Lázaro.

Na Sé Catedral a oração da manhã de quinta-feira, 29 de Março, tem inicio às 8 horas. As confissões realizam-se às 17 horas e a Missa da Última Ceia, em Chinês e Português, celebra-se às 18 horas e 30.

No dia seguinte, sexta-feira, a oração da manhã está agendada para as 9 horas, enquanto as confissões na Sé Catedral e na igreja de São Domingos terão lugar às 14 horas; a Paixão do Senhor na igreja de São Domingos, em Chinês, pelas 15 horas, e na Sé Catedral, em Português, às 16 horas. Segue-se a Procissão do Enterro às 17 horas.

No sábado, a oração da manhã inicia-se na Sé Catedral às 9 horas, as confissões realizam-se entre as 15 e as 17 horas e entre as 19 e as 20 horas, enquanto a Vigília Pascal, em Chinês e Português, celebra-se a partir das 20 horas.

Na igreja do Seminário de São José, a Missa da Última Ceia celebra-se na sexta-feira, em Inglês, a partir das 20 horas. No dia seguinte, a Paixão do Senhor está agendada para as 15 horas e no sábado a Vigília Pascal também decorre, em Inglês, a partir das 20 horas.

«A Semana Santa é importante na vida de Jesus, assim como na vida de todo o cristão. Este ano, a Semana Santa também deve reflectir os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs nas nossas próprias circunstâncias. Para mim, as igrejas devem permanecer abertas para ouvir os fiéis, especialmente aqueles que estão longe da sua fé», disse a’O CLARIM o padre Jojo Ancheril.

«Tendo isto em vista irei passar mais tempo com os paroquianos e com as pessoas que precisam da nossa ajuda e assistência. Temos também várias actividades comunitárias nesta Semana Santa que podem enriquecer a nossa fé e vida, que incluem rezar o Rosário e orar pelos enfermos, a adoração perpétua, as visitas aos doentes e idosos», acrescentou o administrador do Seminário de São José.

A celebração da Semana Santa realiza-se ainda nas igrejas de Fátima, São Francisco Xavier (Mong-Há), Santo António, São Lourenço, São Lázaro, Carmo, São Francisco Xavier (Coloane) e de São José Operário, em Português, Chinês, Inglês e Latim.