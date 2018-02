Devoção a Nossa Senhora de Fátima

Todos os caminhos vão dar à igreja de São Domingos.

A Congregação de Nossa Senhora de Fátima está a promover, na igreja de São Domingos, a “Devoção de Nossa Senhora de Fátima”, em resultado do Centenário das Aparições da Virgem Maria aos três pastorinhos na Cova da Iria, em Portugal.

O acto espiritual decorre todos os primeiros sábados e dias 13 de cada mês, às 15 horas, seguindo-se a exposição do Santíssimo Sacramento, às 15 horas e 30, a recitação do terço, às 16 horas e 30, e missa, às 17 horas. Nos restantes sábados, a recitação do terço inicia-se às 16 horas e 30, e a missa às 17 horas.

«A devoção é uma continuação do Centenário. Antes já havia este hábito dos primeiros sábados e do dia 13, mas agora sentiu-se que seria bom informar o resto da comunidade católica a continuar com este espírito do Centenário, dando um pouco mais de tempo à oração, havendo também sempre um sacerdote para a formação espiritual», disse a’O CLARIM o padre Luís Sequeira, que enalteceu o trabalho realizado pelo padre João Eleutério junto do grupo de pessoas que participa na devoção.

«Somos três padres a coordenar esta actividade: eu presto assistência eclesiástica ao grupo, o padre João Eleutério, o que tem sido mais dinâmico, é responsável pela formação espiritual, enquanto o padre Peter [Stilwell] também tem uma colaboração muito directa», referiu o jesuíta. A devoção decorre em Português.

P.D.O.