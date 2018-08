D. Arlindo Gomes Furtado, Cardeal de Cabo Verde, preside às Celebrações Marianas de 13 de Agosto

Migrantes e refugiados descem à Cova da Iria.

O cardeal D. Arlindo Gomes Furtado, bispo da diocese de Santiago, em Cabo Verde, vai presidir à “Peregrinação Internacional Aniversária” de 12 e 13 de Agosto, que assinala no Santuário de Fátima (Portugal) a quarta aparição da Virgem Maria aos pastorinhos.

A celebração inclui também a “Peregrinação do Migrante e do Refugiado”, que marca o arranque da “Semana Nacional das Migrações”, reunindo migrantes de várias partes do mundo na Cova da Iria.

Manuel Amante da Rosa, secretário-geral adjunto do Fórum Macau entre 2008 e 2011, e actual embaixador de Cabo Verde em Itália, disse a’O CLARIM que D. Arlindo Gomes Furtado «é uma pessoa popular em Cabo Verde», pois «sempre foi um líder da Igreja dentro» do seu país.

O advogado Adelino Correia recebeu «com enorme satisfação» a notícia de que D. Arlindo Furtado irá presidir a «uma missão importantíssima no seio da Igreja Católica», sendo a «satisfação ainda maior» porque o conhece «pessoalmente desde longa data».

«Sobretudo pela forma simples como costumava abordar os mais novos e a forma como conduzia as missas das dez horas na igreja matriz da cidade da Praia, e que deixou marcas indeléveis nos jovens da época, onde me incluía», recordou.

«E tudo isto aliado à forma como circulava diariamente pela cidade e à sua humildade acima da media, um homem profundamente bom, nascido para liderar e levar todos os jovens à Igreja, e que soube aproveitar, da melhor forma, a bênção divina que recebeu e desenvolveu, sempre pronto a ajudar o próximo», acrescentou Adelino Correia, que esteve presente na cerimónia de imposição das insígnias cardinalícias de D. Arlindo Furtado, que decorreu em Roma, em 2015.

«É o recordar de um Homem com “H” maiúsculo. Aquele homem simples que para todos é o cardeal D. Arlindo, mas que para mim continua a ser o meu padre Arlindo. Sem dúvida, o momento mais alto para a nossa igreja, pioneira e propagadora regional da fé», disse Adelino Correia.

PROGRAMA

A saudação a Nossa Senhora na Capelinha das Aparições, ao final do dia 12 de Agosto, marcará o início da Peregrinação. Depois da hora do jantar, haverá a recitação do rosário e a tradicional procissão das velas. Segue-se a missa da vigília no Recinto de Oração.

O dia 13 começa com a recitação do rosário na Capelinha das Aparições, após a qual tem lugar a missa da “Peregrinação Internacional Aniversária”, com a tradicional oferta do trigo pelos peregrinos no momento da apresentação dos dons. Este gesto característico realiza-se desde 13 de Agosto de 1940, quando um grupo de jovens da Juventude Agrária Católica, de dezassete paróquias da diocese de Leiria, ofereceu trinta alqueires de trigo, destinados ao fabrico de hóstias para consumo no Santuário de Fátima. Desde então, os peregrinos de Leiria e de outras dioceses do País, bem como do estrangeiro, têm vindo a dar continuidade, ano após ano, a este ofertório.

Inscritos nos serviços do Santuário de Fátima estão, até ao momento, mais de mil de peregrinos de Portugal, Espanha, Itália, França, Polónia, Alemanha, Irlanda, Bélgica, Áustria, Iraque e Guiné-Conacri.

D. Arlindo Gomes Furtado é bispo da diocese de Santiago desde 2009. Nasceu a 4 de Outubro de 1949 em Figueira das Naus, na ilha do Santiago, em Cabo Verde. Foi para Portugal em 1971, para completar os estudos no Seminário Maior de Coimbra e o curso de Teologia no Instituto Superior de Estudos Teológicos, período após o qual regressou ao país natal, tendo sido ordenado sacerdote em 1976, e bispo em 2004.

Depois de exercer funções como reitor do Seminário Menor de São José, em Santiago, entre 1978 a 1986, retomou os estudos nesse mesmo ano em Roma, licenciando-se em Ciências Bíblicas pelo Instituto Bíblico de Roma. Em 2015 recebeu as insígnias cardinalícias do Papa Francisco, tornando-se no primeiro cardeal de Cabo Verde.

P.D.O. com Santuário de Fátima