CRIANÇAS DA CATEQUESE DA SÉ CATEDRAL MASCARARAM-SE DE SANTOS NO ÚLTIMO DOMINGO

Contrariar o Halloween

Por ocasião da Solenidade de Todos os Santos, celebrada anualmente no dia 1 de Novembro pela Igreja Católica, a catequese em língua portuguesa da paróquia da Sé Catedral organizou uma Santa Missa, especialmente dirigida às crianças, no salão do Colégio Diocesano de São José (terceira escola), pelas 11 horas da manhã, no passado Domingo.

Contrariando a tendência pagã da festa do Halloween, em que as pessoas se mascaram de bruxas, demónios e outros seres espirituais maléficos, várias dezenas de catequizandos e alguns catequistas participaram na Santa Missa mascarados de santos: de Nossa Senhora, vários anjos, São José, São João Baptista, São Francisco de Assis, Santo António de Lisboa, São Padre Pio, Santa Catarina de Sena, Santa Faustina, Rainha Santa Isabel, São João de Brito, São Francisco Xavier, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Marto, Santa Jacinta Marto, Santa Madre Teresa de Calcutá, entre outros santos representados.

A referida Santa Missa – certamente um feliz momento que será guardado na memória de muitos – constituiu uma festiva ocasião de reparação pelas maldades, impurezas e ofensas que o mundo tem feito com as nossas crianças e um incentivo para todos continuarmos a nossa luta diária e caminho em direcção à Pátria celeste.

Adriano Agostinho