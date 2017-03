Corpo de Bombeiros reforça prevenção

Mais dedicação e investimento.

O Corpo de Bombeiros (CB) está a dar resposta aos desafios impostos pelo progresso, ao apostar cada vez mais nos exercícios de formação vocacionados para operações de grande escala.

«Com o rápido desenvolvimento social, há agora muitas construções de grande porte em Macau. Para responder cabalmente a este tipo de situações, realizamos mais acções de formação destinadas ao salvamento para ocorrências com grandes acidentes e simulacros para evacuação e salvamento em hotéis», disse a’O CLARIM Leong Iok Sam, comandante do CB.

Referindo que a missão da corporação «é muito importante» para a sociedade, lembrou ainda que «os bombeiros são responsáveis, principalmente, pelo salvamento, combate a incêndios e socorro, incluindo o serviço de ambulância».

«Realizamos também acções de prevenção contra incêndios, entre as quais iniciativas de divulgação na comunidade para sensibilizar os cidadãos sobre os cuidados a ter», acrescentou o mesmo responsável, à margem da “Palestra com os Meios de Comunicação Social em 2017”, realizada na passada segunda-feira, no Comando e Posto Operacional do Lago Sai Van.

Os trabalhos ao nível comunitário vão ser aprofundados no corrente ano com o estabelecimento do regime do “Chefe de Segurança Comunitária contra Incêndios”.

E com a finalidade de elevar a capacidade de resposta na Ponte de Hong Kong-Zhuhai-Macau, está a ser construído um posto operacional de bombeiros na saída daquela infra-estrutura, perto das Portas do Cerco (novos aterros), por forma a assegurar o salvamento de emergência caso se registem incidentes imprevistos.

A “Equipa Especial de Socorro”, em actividade desde finais de Setembro de 2016, foi constituída à imagem do que acontece nos países e regiões mais avançadas, com o intuito de elevar a capacidade dos bombeiros em operações de socorro, de incidentes e incêndios de grande envergadura.

A estrutura, com trinta elementos de elite da corporação, está vocacionada para actuar em casos de maior complexidade e imprevisibilidade das ocorrências, tais como desabamentos, acidentes com produtos químicos perigosos, operações de salvamento em grandes alturas ou incêndios e acidentes de viação de grande envergadura.

A 23 de Abril (Domingo) realiza-se, entre as 10 e a 17 horas, o Dia Aberto ao Público do CB, nas instalações junto ao Lago Sai Van. A edição do ano passado contou com a afluência de seis mil e duzentos visitantes.

PEDRO DANIEL OLIVEIRA

pedrodanielhk@hotmail.com