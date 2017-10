Coro de Hong Kong actua no Seminário de São José no dia 28 de Outubro

Talento jovem premiado.

O Coro Júnior de Rapazes Wah Yan, formado por membros de dois colégios de Hong Kong, actua a 28 de Outubro, pelas 18 horas, na Capela do Seminário de São José.

Entre alguns temas incluídos no reportório pensado para o “Concerto de Oração da Noite da Música Sagrada” constam “O Senhor é Meu Pastor”, de Jessie S. Irvine, “Faz de Mim um Canal da Sua Paz”, de Sebastian Temple, “Graça Maravilhosa”, de J.P. Carrell e D.L. Clayton, “Laudate Pueri Dominum”, de Michael Haydn, e “Salve Regina”, de Gregorian Chant.

O grupo coral, fundado em 2014, é actualmente composto por cerca de quarenta membros de ambos os colégios Wah Yan, situados na ilha de Hong Kong e em Kowloon.

Foi galardoado a nível internacional com o Diploma de Ouro, na décima edição do “Cantemus International Choral Festival”, realizado na Hungria. Em 2015 competiu no “World Youth and Children’s Choir Festival”, em Hong Kong, classificando-se em 1º lugar na categoria de Coros Infantis A2, vozes “SA” (para menos de dezasseis anos), arrecadando ainda o título de “Melhor Coro Infantil” da competição.

Este ano foi galardoado em Bratislava (Eslováquia), no “International Youth Music Festival II”, em duas categorias (16 anos e menos). Na música sagrada com acompanhamento conquistou duas medalhas de ouro e prémios especiais para “Melhor Actuação Coral” e “Melhor Acompanhamento de Piano”. Em Macau estará sob a direcção dos maestros Agatha Fung e Mark Loh. A entrada é livre.

P.D.O.