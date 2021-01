CORO DAS CRIANÇAS DA SÉ ACOMPANHOU MISSA NA ÍNTEGRA PELA PRIMEIRA VEZ

Allegro molto

Pela primeira vez, o Coro das Crianças da Sé (nome ainda não oficial) actuou durante a celebração completa da Missa Dominical da Sé Catedral, em Português, no passado dia 3 de Janeiro – Domingo da Epifania do Senhor.

Na igreja de São Domingos, que como é sabido acolhe temporariamente todas a celebrações religiosas antes realizadas na igreja da Sé Catedral, o grupo formado por dezassete crianças e jovens, dos seis aos dezassete anos de idade, abrilhantou os diversos momentos da Eucaristia, celebrada pelo padre Daniel Ribeiro.

No final, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, agradeceu às crianças, à regente do Coro, Carla Noruega, e à pianista, Isabel Jacques, pela forma como contribuíram para dar mais «alegria e solenidade» à Missa.

A’O CLARIM, Carla Noruega revelou grande satisfação pelo momento vivido, uma vez que foi o resultado de um percurso iniciado há dois anos. «Esta iniciativa surgiu há dois anos. Começámos com um grupo de apenas três meninas, pois antes não havia muitos meninos a virem à igreja. Com a vinda de mais crianças à Catequese começámos a aumentar o grupo: de três passámos para oito, e de oito para dez. Hoje somos dezanove – eu, a Isabel e dezassete crianças; todas participam na Catequese e os pais frequentam a Igreja», explicou a regente.

«Há um ano e meio conseguimos finalmente ter um número significativo de crianças no Coro e hoje, pela primeira vez, actuámos durante toda a Missa. Já o havíamos feito na Missa da Catequese das Crianças, que tem lugar todos os primeiros Domingos de cada mês, mas na Missa dos “adultos” só numa ou noutra ocasião cantámos e foi apenas um tema de Acção de Graças, sem acompanhamento de órgão nem outros instrumentos», acrescentou Carla Noruega.

Questionada sobre os próximos objectivos a alcançar pelo Coro, a responsável disse desejar «ter mais oportunidades para as crianças poderem cantar mais vezes na Missa de Domingo», não rejeitando a hipótese avançada pel’O CLARIM do grupo coral vir a participar em concursos de coros infantis e de firmar uma parceria com a Academia de Música São Pio X. «Temos muito apoio dos pais e as crianças cantam com uma alma que me dá a certeza absoluta que o farão com todo o à vontade noutros locais. É só termos oportunidade e actuaremos com todo o gosto. Se Deus assim o quiser, se for essa a Sua vontade, lá estaremos!», sublinhou.

José Miguel Encarnação