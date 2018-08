Cineasta Joel Brandão presente no Festival de Roma

Há “Margem” para melhor filme estrangeiro

A curta-metragem “Margem”, do realizador português Joel Brandão, está nomeada para o “Rome Independent Film Festival” (RIFF), na categoria de melhor filme estrangeiro. O certame decorre entre os dias 16 e 23 de Novembro em Roma (Itália).

«A minha expectativa é sempre de que as coisas devem levar o normal curso ao longo do festival. Já é um excelente reconhecimento a película ter sido selecionada entre centenas de outros filmes. Não esperava, é certo, mas nós cineastas trabalhamos para isto, para que os filmes sejam expostos e sejam divulgados. Agora é esperar. Esperar que o filme seja receptivo pelo público, por Itália, e que o mesmo possa ir o mais longe possível e quiçá ganhar algum prémio», disse a’O CLARIM Joel Brandão.



O realizador português esteve no ano passado em Macau, onde filmou o documentário “Inside”, que retrata as comunidades chinesa, portuguesa e filipina, fazendo a ligação entre elas e o que as distância. Em Setembro de 2016 filmou em Macau e Hong Kong, ao abrigo do mestrado em Cinema e Audiovisual da Universidade Católica do Porto.

Joel Brandão foi semi-finalista do “Los Angeles CineFest” (Estados Unidos). A entrega de prémios do evento está agendada para 20 de Janeiro de 2019.

