Ciclo de conferências no Seminário de São José

As línguas de Deus na Bíblia

A Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José vai realizar uma série de quatro conferências subordinadas ao tema “No princípio era o Verbo – As línguas que Deus fala”.

Na qualidade de orador, o professor Roberto Ceolin pretende fazer uma reflecção sobre as línguas da Bíblia, nomeadamente o Hebraico e o Grego, as originais do Velho e do Novo Testamento, e o Latim, a da transmissão dos textos bíblicos no Ocidente até à Reforma e por diante.

No dia 9 de Fevereiro, tem lugar a sessão “Tradução da Bíblia: O poder do logos”, que explora a necessidade e as limitações da tradução, os problemas de tradução em vários tipos de línguas, tais como o Hebraico e o Grego, e o papel desempenhado pelas palavras e pela linguagem no contexto dos textos.

Segue-se, a 23 de Fevereiro, o “Grego, a língua do Novo Testamento”, que olha para o Grego Bíblico no contexto do Grego Koiné e as influências que sofreu do Hebraico.

A 9 de Março, será a vez do “Latim, a Língua da Vulgata”, que irá incidir na história da Vulgata, os motivos para a sua aparição, a relação com a Vetus Latina e a qualidade do seu Latim, etc.

O ciclo termina a 23 de Março, com “Hebraico, a língua do Velho Testamento”, que irá abordar o lugar do Hebraico Bíblico no contexto das línguas semíticas e a composição interna do Antigo Testamento, entre outras.

As sessões, em Inglês, decorrem entre as 18 horas e 30 e as 20 horas no auditório do Seminário de São José. A entrada é livre.

