Centro Católico: planta foi aprovada

Actual edifício vai ser demolido.

O Governo aprovou, no passado dia 9 de Maio, a planta de condições urbanísticas do Centro Católico da diocese de Macau. A demolição do actual edifício deverá acontecer em Julho de 2019.

«Após a aprovação da planta, o Gabinete para a Reconstrução do Centro Católico [GRCC] acredita que a aprovação vai facilitar a contratação do consultor responsável pelo desenho do edifício», disse a’O CLARIM a coordenadora-assistente do GRCC, Teresa Lo.

«Se tudo correr bem, as candidaturas preliminares do anteprojecto poderão ser apresentadas, o quanto antes, em Outubro deste ano. No entanto, o tempo para a aprovação é da responsabilidade dos departamentos competentes do Governo. Somente depois poderá ser iniciada a demolição do actual edifício, possivelmente em Julho de 2019», acrescentou a mesma responsável.

A Diocese pretende que o novo Centro Católico actue em três vectores principais, ao nível da formação, das exposições e da hospitalidade. As salas multiusos estarão reservadas para a formação da fé. A sala de exposições irá mostrar ao público a jornada de vida da Igreja em Macau e da Igreja Católica. Um hotel de duas estrelas irá acomodar cerca de duzentos quartos para peregrinos e visitantes.

P.D.O.