Carta aos Leitores

Um “até logo”… à Doutora Espadinha!

No passado dia 2 de Setembro, a comunidade de língua portuguesa da Sé Catedral de Macau despediu-se da Sra. Prof. Doutora Maria Antónia Espadinha, ex-vice-reitora da Universidade de São José, com uma simples homenagem no fim da Missa dominical das 11 horas, na Sé Catedral.

Seguiu-se um fraterno almoço-convívio num restaurante chinês. Participaram do almoço vários membros da comunidade, activos nas diversas pastorais de língua portuguesa da Sé Catedral (catequese, leitores e salmistas, coro, acólitos, etc.).

No fim do almoço, o Sr. Pe. Daniel Ribeiro, SCJ, em representação do Pároco, o Sr. Bispo D. Stephen Lee, e de toda a comunidade, exprimiu gratidão e reconhecimento pela sua longa dedicação e serviço na Paróquia, especialmente como apresentadora do comentário litúrgico (lido antes da Missa dominical), e desejou as maiores felicidades pelo seu regresso a Portugal, com a ressalva desta despedida não ser definitiva, mas apenas uma espécie de “até logo”, esperando vê-la de novo em Macau, num futuro próximo.

A Doutora Espadinha, comovida, agradeceu o carinhoso gesto feito pela comunidade e animou-nos a rezar e a continuar a trabalhar para a manutenção e crescimento espiritual da comunidade católica de língua portuguesa.

“Até logo”, Doutora Espadinha! Que Deus nos abençoe!

Comunidade de língua portuguesa da Sé Catedral de Macau