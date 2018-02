Cáritas organiza Baile Anual de Caridade no MGM

Palco para os jovens músicos

A Cáritas Macau realiza, a 3 de Março, o “Baile Anual de Caridade” no MGM, com o objectivo de dar oportunidade a jovens talentos da música de actuarem perante uma audiência e obter receitas adicionais que ajudem a suportar os encargos da instituição.

«Vamos convidar alguns estudantes, jovens músicos, para tocarem piano e violino. Não está ainda confirmado, mas à partida serão do Colégio Santa Rosa de Lima e da Escola São João de Brito», disse a’O CLARIM Paul Pun, secretário-geral da Cáritas.

Este tipo de eventos serve também para que os «jovens músicos tenham a oportunidade de tocar e de dar a conhecer os seus atributos», referiu Paul Pun, acrescentando que o baile anual «ajuda a Cáritas a obter fundos», para «além das onze milhões de patacas» que consegue arrecadar com várias actividades organizadas anualmente pela instituição, «aumentando» assim a capacidade para financiar as tarefas de âmbito social em que está envolvida, indo «ao encontro do novo desenvolvimento» da sociedade.

Dando nota que o Instituto de Acção Social apoia os lares de idosos e o centro de reabilitação, o responsável frisou que a Cáritas também disponibiliza outros serviços, para os quais são necessárias verbas para operarem. «Temos o serviço comunitário para os mais necessitados e o serviço “subir e descer” de apoio aos idosos que estão em casa», exemplificou.

P.D.O.