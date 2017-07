Ávila quer o pódio

Rodolfo Ávila vai chegar, este fim-de-semana, a meio da temporada do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC), com a certeza de querer melhorar o 7º lugar da classificação geral, pois está a escassos quatro pontos do 2º classificado.

Para tal, o piloto de Macau vai tentar contornar a contrariedade de nunca ter corrido no exíguo circuito de Xangai Tianma, com pouco mais de dois quilómetros e catorze curvas.

“Todos os meus adversários conhecem esta pista muito bem [fruto] de participações passadas, o que é uma desvantagem para mim”, refere o piloto da SVW333 Racing, em nota de Imprensa.

“Ainda assim estou optimista para esta prova. A troca de diferencial que fizemos entre a primeira e a segunda corrida em Guizhou tornou o carro muito mais fácil de conduzir. Se a fiabilidade ajudar, estou confiante que poderemos ambicionar melhores resultados”, acrescenta.

Os dois treinos-livres estão agendados para a manhã de sábado, realizando-se qualificação da parte da tarde. As duas corridas estão marcadas para Domingo.

P.D.O.