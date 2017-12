Rodolfo Ávila deverá continuar na Volkswagen

O piloto Rodolfo Ávila disse a’O CLARIM que a sua prestação na segunda metade do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC, na sigla inglesa), coroada com o 2º lugar na classificação final, deverá ser razão suficiente para continuar a ter o apoio da Volkswagen China para a próxima época.

«A época de 2017 não começou da melhor maneira no CTCC. Tivemos alguns problemas com o carro e também de adaptação nas três primeiras provas, o que tornou a vida um bocado mais complicada na primeira fase do campeonato, pois não consegui fazer grandes resultados e tive [durante a temporada] dois DNF [corridas não terminadas] que tornaram as coisas mais complicadas», referiu Ávila.

«Estivemos melhores na segunda parte do campeonato, o carro esteve em melhores condições e comecei a habituar-me mais à condução destes “touring cars”, que é bastante especial. A partir daí comecei a fazer resultados melhores», frisou o piloto, que conquistou o vice-campeonato.

«Fiquei apenas a sete pontos do primeiro lugar. A equipa ficou bastante contente com a minha prestação. Acredito que isso me possa ajudar a conseguir, para o ano, fazer mais uma vez parte da Volkswagen China e disputar o CTCC», concluiu.

DaiWei Zhu sagrou-se campeão, com 131 pontos, à frente de Rodolfo Ávila, com 124 pontos, e de HongWei Cao, com 121,5 pontos. Robert Huff, recente vencedor da segunda corrida do WTCC no Grande Prémio de Macau, ficou em quinto lugar, com 116 pontos.

P.D.O.