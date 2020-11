BAPTISMO E PRIMEIRA COMUNHÃO NA SOLENIDADE DE CRISTO REI

Novas Ovelhas no Rebanho do Senhor

Vinte crianças da comunidade de língua portuguesa fizeram solenemente a sua Primeira Comunhão, das quais cinco também receberam o Santo Baptismo, na missa dominical das 11 horas da manhã, na igreja de São Domingos, quando se celebrou a Solenidade de Cristo, Senhor e Rei do Universo.

A Santa Missa foi celebrada pelo padre Daniel Ribeiro SCJ, tendo a igreja enchido de fiéis.

As cinco crianças que receberam o Baptismo e a Primeira Comunhão são Félix da Rocha Hó, Lucas Carvalho do Vale, Maria Guise Vaz, Samara Luz Dinis Brás Marques e Sofia Bogacheva de Oliveira. As restantes quinze crianças que fizeram a Primeira Comunhão são Carolina Mello e Silva da Fonseca Castanheira, Dominique da Rocha Correia, Felismina Garcia, Gabriela Domingues Oliveira, Guilherme L. de Albuquerque e Meneses de Alva Robalo, Guilherme Vicente Lopes, Henrique Carlos Brito Augusto Oliveira Coelho, Hugo Miguel Cavalheiro Martins, Jerónimo António Carvalho de Souza, João Paulo Mataga da Silva, Manuel Brito Augusto, Maria Francisca Simões Marques Duarte Fonseca, Matilde Cravo Dias Vilão, Salvador Jacinto do Nascimento C. Rodrigues e Simão Pedro Pinheiro Maia Santos.

Todas foram preparadas pela catequese paroquial, de língua portuguesa, da Sé Catedral de Macau.

Rezemos especialmente por estas vinte crianças, para que elas continuem a crescer em intimidade com Jesus Cristo, através da oração, da Confissão e Comunhão frequentes; e também por meio das boas obras, da participação assídua na Santa Missa aos Domingos e festas de guarda, e ainda do cumprimento perseverante dos Dez Mandamentos.

Que Deus as abençoe!

Adriano Serro Agostinho

Seminarista