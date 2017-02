50º Aniversário do Instituto de Acção Social

Compromisso com a sociedade

A Doca dos Pescadores foi o local escolhido pelo Governo para o Instituto de Acção Social (IAS) iniciar, na passada terça-feira, as comemorações do seu 50º aniversário, que se prolongam durante o corrente ano com a realização de actividades de cariz sócio-recreativas e emissões filatélicas, entre outras iniciativas.

“No futuro, o IAS vai continuar a aplicar diversas medidas de assistência e de apoio social, actuar com empenho em articulação com o Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM, cumprir com o espírito de ‘prestar serviços centrados nas pessoas’ e de ‘apoiar cidadãos na resolução das suas dificuldades e na construção de uma nova vida’”, refere a nota de Imprensa do Gabinete de Comunicação Social, a propósito da efeméride.

De igual forma, é objectivo do Instituto “envidar esforços em conjunto com os parceiros no sentido de aumentar, quer o nível de serviço, quer a sua eficácia, dando assim resposta às solicitações da sociedade, em prol da criação na RAEM de um ambiente mais harmonioso e solidário, e do aumento do nível de felicidade da população”.

O evento presidido por Sónia Chan, na qualidade de Chefe do Executivo interina, contou com a presença de D. Stephen Lee, bispo de Macau.

P.D.O.