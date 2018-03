“24 Horas para o Senhor” na Sé Catedral

Fiéis responderam à chamada do Santo Padre

A diocese de Macau cumpriu, nos dias 9 e 10 de Março, as “24 Horas para o Senhor”, consideradas pelo padre Daniel Ribeiro um evento «muito positivo» pelo grande número de fiéis que se deslocou à Sé Catedral.

«O resultado é muito positivo, principalmente porque durante todo o tempo houve sempre pessoas na igreja.

No sábado de manhã, na missa das 7 horas e 45 em Chinês, e após a missa, com a adoração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a igreja esteve cheia e muitas pessoas participaram nesta celebração, assim como noutros momentos», disse a’O CLARIM o sacerdote dehoniano, um dos responsáveis pelas confissões, a par dos padres Andrzej Blazkiewicz, José Ángel Hernández, Franz Gassner e José Mario Mandía.

«Na maior parte do tempo, exceptuando de madrugada, os padres estiveram presentes para fazer as confissões e muitas pessoas procuraram este sacramento. Praticamente não tivemos qualquer tempo livre», referiu o padre Daniel Ribeiro, acrescentando que, de acordo com a reacção de alguns fiéis, «este tipo de actividades, que permite a reunião das comunidades, devia realizar-se mais vezes por ano, e não apenas uma vez, ou somente nesta altura».

As “24 Horas para o Senhor” resultam de um pedido do Papa Francisco para que as igrejas das Dioceses de todo o mundo deixassem as suas portas abertas ininterruptamente, oferecendo aos fiéis a possibilidade de acesso à confissão e à adoração eucarística.

P.D.O.