12º Arraial de São João no Bairro de São Lázaro

Faça sol ou chuva… há festa!

«Faça sol ou faça chuva, vamos manter esta tradição!». Foi deste modo que Miguel de Senna Fernandes deu o mote para o Arraial de São João, a ter lugar entre 23 e 24 de Junho, no bairro de São Lázaro. O programa da 12ª edição foi apresentado, na passada terça-feira, nas instalações da Associação dos Macaenses (ADM).

«Estamos abertos às inscrições de todos os interessados em terem a sua barraquinha, desde que – e vamos ser um bocado mais firmes neste aspecto – os produtos sejam locais e confeccionados por quem pede para ter ali o seu espaço», salientou a presidente da Casa de Portugal, Maria Amélia António.

Sebastião Antunes, músico de Portugal, foi o escolhido para abrilhantar a festa, sendo acompanhado pelo acordeonista Slobodan Savcevic. O concurso “Os Melhores Momentos do Arraial de São João em Vídeo”, a cargo do Instituto Internacional de Macau (IIM), vai dar um toque especial à festividade. Os trabalhos devem ser publicados na página oficial do evento no “Facebook”, contando que não excedam os dois minutos.

O adro da igreja de São Lázaro volta a não fazer parte do evento, desta vez porque a organização até nem ponderou essa possibilidade. «Não vai ser possível o uso do adro. Não equacionámos isso, mas foi endereçado um convite ao senhor bispo de Macau para lá estar [na festividade]», disse Miguel de Senna Fernandes, presidente da ADM e da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM).

O Arraial de São João, maioritariamente apoiado pela Direcção dos Serviços de Turismo e pela Fundação Macau, é organizado pela Casa de Portugal, APIM, ADM, Associação dos Jovens Macaenses, IIM e pela Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC).

P.D.O.