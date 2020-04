TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (76)

Como é que os Dons do Espírito Santo nos ajudam?

Quando recebemos o Baptismo, Deus dá-nos as virtudes sobrenaturais da fé, esperança e caridade. Mas Deus não se contenta com isso – Ele dá-nos mais por intermédio das acções do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica (CIC) diz-nos: “A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo” (nº 1830).

QUAL A NATUREZA DOS DONS?– O mesmo ponto do CIC explica que os dons “são disposições permanentes que tornam o homem dócil aos impulsos do Espírito Santo”. O nº 1831 repete esta ideia: “Os dons tornam os fiéis dóceis, na obediência pronta às inspirações divinas”.

Os dons são um impulso adicional na vida espiritual, além das virtudes sobrenaturais. “Completam e levam à perfeição as virtudes de quem os recebe”(CIC nº 1831).

O QUE SÃO OS SETE DONS?– “Os setedonsdo Espírito Santo são: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Pertencem em plenitude a Cristo, filho de David (Isaías 11:1-2)” (CIC nº 1831). O Catecismo baseia a lista de dons em Isaías 11: 2.

QUAL É A DIFERENCA ENTRE OS DONS E AS VIRTUDES SOBRENATURAIS?– Acima de tudo, são semelhantes por serem ambos hábitos; por outras palavras, eles são acidentes do indivíduo.

A principal diferença é que as virtudes sobrenaturais movem-nos, assistindo o intelecto nas suas deliberações (pelas virtudes cardeais da prudência e da virtude teológica da fé) e assim podem mover a vontade de agir. Por outro lado, os dons do Espírito Santo não necessitam da intervenção do intelecto (São Tomás de Aquino). O Espírito Santo faz uma conclusão ser clara como o cristal, sem a necessidade da deliberação do intelecto.

Mesmo assim, o Espírito Santo respeita a nossa vontade. Mesmo assim precisamos de consentir, mesmo que a parte deliberativa tenha sido ultrapassada.

A acção da virtude é como a de um professor que dá pistas aos alunos durante um exame, ou que lhes dá um café para mantê-los acordados. Por outro lado, a acção do dom é a de um professor que sussurra a resposta da pergunta, durante o exame. A única coisa que o estudante tem que fazer é agarrar na sua caneta e escrever a resposta!

COMO É QUE CADA UM DOS DONS NOS AJUDA?– Nós podemos ver uma vez mais como é que o Espírito Santo nos dá, ou Luz para o nosso intelecto ou força para a nossa vontade.

(1) Sabedoria: Trabalha no intelecto para nos fazer “experimentar” Deus e nos fazer perceber que Ele é infinitamente maravilhoso e que merece todo o nosso desejo: «Provai e vede como o Senhor é bom(Salmos 34:8)».

(2) Entendimento: Age no nosso intelecto para nos fazer compreender mais profundamente as verdades e mistérios da nossa fé, e assim os apreciar melhor e ser capaz de os transmitir a outros de acordo com as capacidades de cada um.

(3) Conhecimento: Age no intelecto para nos fazer apreciar e avaliar correctamente o valor relativo da criação, fazendo-nos confiar menos neles e mais em Deus.

(4) Concelho: Age no lado prático do intelecto para fazermos os juízos certos de forma a pensar, falar e agir de acordo com o plano do Pai, seguindo o exemplo de Jesus Cristo.

(5) Fortaleza de Espírito: Age com a vontade para nos ajudar a suportar as dificuldades e superar o medo.

(6) Piedade: Age de acordo com a vontade daqueles que se relacionam com nossa atitude em relação a Deus, que é Pai. Ajuda-nos a abandonar-nos nas mãos boas e poderosas do Pai.

(7) Temor a Deus: Age de acordo com a vontade de nos fazer temer ofender a Deus, abominar e fugir de qualquer coisa que vá contra a Sua infinita bondade.

O QUE SÃO OS FRUTOS DO ESPÍRITO?– “Os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como os primeiros frutos da glória eterna. A tradição da Igreja lista doze frutos: ‘caridade, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade (Gl.,5, 22-23 segundo a Vulgata)”(CIC nº 1832).

Estes frutos são sinais da presença do Espírito Santo em cada um de nós.

Pe. José Mario Mandía