SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS MARCADA PELA AMEAÇA DE TUFÃO E PELO COVID-19

D. Stephen Lee pede que sejamos santos de amor

«Imitar os santos não é começar a viver uma vida inigualável ou procurar o martírio. Imitar os santos é amar como Deus vos ama. É viverem esse amor nas vossas vidas juntamente com os vossos “vizinhos” [com os outros]». Esta a mensagem principal do bispo D. Stephen Lee na homilia proferida ao início da noite de terça-feira, dia da Solenidade de Todos os Santos.

D. Stephen Lee presidiu à missa em Chinês, coadjuvado pelo padre Leonard Dollentas, na igreja da Sé Catedral. Uma hora antes foi celebrada a habitual missa diária em Português, pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, tendo sido igualmente dedicada à Solenidade de Todos os Santos.

Este ano a data ficou marcada por mais uma ronda de testes em massa ao Covid-19 e pela aproximação do tufão “Nalgae”, o que explica a pouca afluência dos fiéis às igrejas. Ainda assim, foram muitos os que assistiram às cerimónias religiosas por meio dos canais “online” disponibilizados pela diocese de Macau.

J.M.E.