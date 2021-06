PRIMEIRA COMUNHÃO EM SÃO DOMINGOS

Onze crianças recebem o Sacramento da Eucaristia

Onze crianças vão dar no próximo Domingo – dia em que a diocese de Macau celebra a Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo – um passo fundamental no seu percurso como cristãs, ao receberem, na igreja de São Domingos, o Sacramento da Eucaristia. A cerimónia é o culminar de um percurso de preparação que se prolongou pelos dois últimos anos.

Influenciáveis, por vezes desatentas, mas muito perspicazes e profundamente cientes das suas convicções. É desta forma que Adriano Agostinho, um dos coordenadores da catequese em língua portuguesa da paróquia da Sé Catedral, caracteriza as crianças que no próximo Domingo vão receber a Primeira Comunhão.

A cerimónia tem lugar na igreja de São Domingos e pauta, no entender do jovem seminarista, o início de um percurso mais consciente de simbiose espiritual com a Palavra de Deus e a vida da Igreja. «É uma das fases mais importantes da formação cristã e uma das maiores festas de que uma criança pode fazer parte – receber a Primeira Comunhão, receber o Corpo de Cristo. A partir deste momento, podem participar de uma forma mais consciente, mais completa na Eucaristia», disse Adriano Agostinho, em declarações a’O CLARIM. «A partir da Primeira Comunhão as crianças podem começar a comungar, a ter uma relação mais íntima com Jesus e é por isso que insistimos que a preparação para a Primeira Comunhão deve comportar dois anos de catequese, para que elas possam ter uma melhor preparação e para que nós possamos dar o nosso melhor como catequistas», explicou.

A igreja de São Domingos recebe pela segunda vez, em pouco mais de meio ano, a cerimónia de instituição do Sacramento da Eucaristia, depois de em Novembro de 2020, no dia da festa do Cristo Rei, terem comungado pela primeira vez cerca de vinte crianças. Embora no próximo Domingo o grupo seja mais pequeno, Adriano Agostinho assegura que a comunidade de língua portuguesa da paróquia da Sé Catedral, apesar de estar envelhecida, tem-se mantido estável. «Temos tido uma certa estabilidade. Pelo que sei, houve algumas famílias que mudaram para a Taipa e inscreveram lá os filhos na catequese», referiu. «O importante é que estas crianças possam ter a consciência de que este momento que vão viver é um grande momento, mas que é também apenas o primeiro momento de outros momentos. Esperamos que seja a primeira de muitas comunhões. Que não seja apenas a primeira e a última. É um primeiro momento, é uma comunhão solene, mas depois é para continuar. É para comungar até morrermos, porque só assim podemos estar com Jesus Cristo até morrermos», defendeu o seminarista.

A instituição do Sacramento da Eucaristia é um dos pontos altos da celebração da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, cujo programa inclui a adoração ao Santíssimo Sacramento e procissão [ver notícia na página 4].

Marco Carvalho