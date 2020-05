Primeira Comunhão adiada para Novembro

CRISMA MANTÉM-SE AGENDADO PARA 31 DE MAIO (DOMINGO DE PENTECOSTES)

A Primeira Comunhão das crianças que têm o Português como língua materna foi adiada para a festividade do Cristo Rei, que se assinala no último Domingo do Tempo Comum. A informação foi confirmada a’O CLARIMpelo vigário paroquial para a comunidade de língua portuguesa da igreja da Sé Catedral.

A diocese de Macau anunciou há dias que as missas dominicais vão voltar a ser celebradas, a partir de 16 de Maio, com a participação de fiéis, mas as consequências do surto epidémico vão continuar a fazer-se sentir pelo menos até Novembro. Para os fiéis de língua portuguesa, uma das consequências mais visíveis diz respeito ao adiamento, para o final de Novembro, da solenidade da Primeira Comunhão. A cerimónia estava originalmente prevista para 11 de Junho, dia em que se assinala a festividade do Corpo de Deus. «A Primeira Comunhão, que estava marcada para o Corpus Christi, vai ser adiada», confirmou o padre Daniel Ribeiro, vigário paroquial da igreja da Sé Catedral. «A Primeira Comunhão vai acontecer na Festa do Cristo Rei, que se celebra no último Domingo do Tempo Comum, em Novembro. Porquê? Porque estas crianças, como não estão no último ano da catequese – a Primeira Comunhão decorre no terceiro ano da catequese – vão continuar a ter sessões de catequese, e a catequese não precisa de terminar na data estabelecida», explicou o sacerdote brasileiro.

Agendado para a solenidade de Pentecostes, que este ano se festeja a 31 de Maio, a celebração do sacramento da Confirmação mantém-se na data originalmente prevista, esclareceu ainda o padre Daniel Ribeiro: «O Crisma este ano está marcado para o dia 31 de Maio, que é a solenidade de Pentecostes. A celebração vai ser mantida. A catequese para o Crisma voltou já a 3 de Maio e a 17, no mesmo dia em que reabrem as igrejas para as missas dominicais, vão voltar as turmas do sétimo e do oitavo ano da catequese. As outras turmas vão voltar em breve, assim que as escolas forem abertas para os mais pequenos».

As restantes celebrações associadas à catequese ainda não têm data prevista. «A nossa catequese tem a duração de nove anos, e nove anos é muito tempo. Temos de manter as crianças e os jovens motivados. Ao longo desses nove anos há a Primeira Eucaristia e o Crisma, que são sacramentos. A diocese de Macau criou algumas celebrações durante estes nove anos para motivar as pessoas: há a Festa da Palavra, em que as crianças recebem uma Bíblia, depois há ainda a Profissão de Fé, em que a pessoa já se mostra mais madura e recita o “Creio”», disse o padre Daniel Ribeiro, concluindo: «São várias festas e as datas variam muito de um ano para o outro. São festas que não têm data fixa e este ano muito menos».

Marco Carvalho