PARTIDO COMUNISTA DO VIETNAME DEVOLVE PATRIMÓNIO À IGREJA CATÓLICA

O seu a seu dono

No dia 21 de Dezembro, o líder do Partido Comunista do Vietname em Ho Chi Minh, a segunda cidade mais importante do País, visitou o seu arcebispo D. Joseph Nguyen, juntamente com outros seis altos funcionários do Partido Comunista local. Na ocasião, o responsável comunista na antiga Saigão devolveu ao arcebispo de Ho Chi Minh seis antigas instalações paroquiais, que foram nacionalizadas aquando da chegada do Partido Comunista ao poder. Outras duas instalações paroquiais poderão também vir a ser devolvidas à Igreja Católica ao longo do ano.

No dia seguinte, a 22 de Dezembro, foi a vez da presidente da Assembleia Nacional do Vietname endereçar as boas festas de Natal ao arcebispo de Ho Chi Minh, tendo-lhe inclusivamente oferecido flores. A presidente agradeceu os esforços levados a cabo pela população de Ho Chi Minh no combate ao Covid-19, não deixando de elogiar a acção da Igreja Católica face à pandemia.

D. Joseph Nguyen, que preside à Conferência Episcopal do Vietname, agradeceu as palavras da presidente da Assembleia Nacional e assegurou que a Igreja Católica estará ao lado das autoridades sempre que necessário.

Noutras partes do Vietname, outros prelados também receberam a visita de altos dignitários do País. Um exemplo que poderá vir a ser seguido por outros países liderados por partidos únicos, nomeadamente, pela República Popular da China.

José Miguel Encarnação com Sunday Examiner