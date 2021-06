PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ACOLHE ANIVERSÁRIO

Aparições de Medjugorje celebram 40 Anos

A vila de Medjugorje, na Bósnia-Herzgovina, está a celebrar os quarenta anos das aparições de Nossa Senhora, Rainha da Paz. As comemorações tiveram ontem início, prolongando-se até ao final do dia de hoje.

No passado dia 19 de Junho, em Macau, um grupo de oração dedicado a Medjugorje organizou um encontro na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, o qual inclui oração, adoração do Santíssimo Sacramento, confissões e uma palestra conduzida pelo padre Michael Zhang. Este liderou o encontro e celebrou missa.

O convite foi feito à comunidade local pelos novos meios de comunicação, como o WhatsApp, nos grupos de oração católicos. O objectivo principal foi reunir os fiéis devotos de Nossa Senhora e dar-lhes mais a conhecer sobre o “fenómeno Medjugorje”.

Para hoje, sexta-feira, está agendado mais um encontro na igreja de Nossa Senhora de Fátima. A partir das 19:00 horas há adoração do Santíssimo Sacramento, seguida de missa pelas 20:00 horas.

A primeira aparição de Medjugorje teve lugar a 24 de Junho de 1981, dia de São João Baptista. Ao longo de quatro décadas, o fenómeno globalizou-se e hoje o (pequeno) Santuário de Medjugorje é dos mais procurados e visitados, a par de Guadalupe, Lourdes e Fátima.

Apesar das aparições, que ainda hoje continuam, não terem, para já, sido oficialmente aprovadas pela Igreja, pois as investigações mantêm-se, em 2017 o Papa nomeou o arcebispo D. Henryk Hoser visitador apostólico com carácter especial para a paróquia de Medjugorje. D. Henryk Hoser reside na vila, podendo acompanhar de perto e medir o “pulso” aos acontecimentos; ele que esteve ligado à comissão de estudo das aparições em Kibeho, no Ruanda, já aprovadas pela Igreja.

Em 2019, para alegria de muitos seguidores de Medjugorje, o Papa Francisco sentiu o desejo de dizer ao Mundo que todas as paróquias estavam autorizadas a organizar peregrinações à vila da Bósnia-Herzgovina.

Os seis videntes de Medjugorje – Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic, Mirijana Dragicevic, Jakov Colo e Ivanka Ivankovic – garantem que vêem e comunicam com Nossa Senhora desde 24 de Junho de 1981. Segundo eles, Nossa Senhora auto-intitulou-se como Rainha da Paz, tendo-lhes dito que foi a Medjugorje terminar o que havia iniciado em Fátima, no ano de 1917.

O SIGNIFICADO BÍBLICO DO NÚMERO 40– Os quarenta anos das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje têm suscitado a expectativa de que algo estará para acontecer. Em parte, pelo significado bíblico e, também, por terem sido transmitidos dez segredos aos videntes, os quais serão revelados ao mundo num tempo determinado por Deus, de acordo com os videntes.

Segundo Odalberto Domingos Casonatto, professor das Sagradas Escrituras, o número “40”, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, indica um tempo necessário de preparação para algo novo que vai acontecer, uma mudança. O professor lembra que Jesus não começou a sua actividade pública de evangelização sem antes se ter preparado durante quarenta dias, em jejum e oração. No que diz respeito ao Antigo Testamento, Odalberto Domingos dá como exemplo os quarenta anos percorridos no deserto (Éxodo) – o tempo necessário para o Povo de Deus se preparar para entrar na Terra Prometida.

A Bem-aventurada Virgem Maria é tida por muitos mariólogos como “a apóstola dos últimos tempos” – por ela Jesus, Deus, se fez homem e entrou no mundo, e por ela virá novamente!

Miguel Augusto