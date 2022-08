PAPA ALERTA PARA IMPACTO DA PANDEMIA E DA GUERRA NAS PME

Por quem não se esconde nos paraísos fiscais

O Papa recorda na sua intenção de oração para Agosto, divulgada na passada terça-feira, o impacto da pandemia e da guerra nos pequenos e médios empresários.

«Rezemos para que os pequenos e médios empresários, duramente atingidos pela crise económica e social, encontrem os meios necessários para continuar a sua actividade, ao serviço das comunidades em que vivem», pede Francisco, numa mensagem facultada através dos canais digitais do Vaticano e da Rede Mundial de Oração do Papa.

O vídeo mensal evoca a crise provocada pelo Covid-19 e os conflitos que se multiplicam em todo o mundo.

«Como consequência da pandemia e das guerras, o mundo enfrenta uma grave crise socioeconómica. Ainda não nos apercebemos disso! E entre os mais prejudicados estão os pequenos e médios empresários», refere.

O Papa lembra os empresários e profissionais «do comércio, das oficinas, dos serviços de limpeza, dos transportes e tantos outros».

«Os que não aparecem nas listas dos mais ricos e poderosos e que, apesar das dificuldades, criam empregos, mantendo a sua responsabilidade social. Os que investem no bem comum em vez de esconderem o seu dinheiro em paraísos fiscais», acrescenta.

A nota que acompanha a divulgação da intenção, enviada à Agência ECCLESIA, cita dados do Banco Mundial de 2021, segundo os quais “uma em cada quatro empresas perdeu metade do seu volume de negócios devido à pandemia” e o “apoio público é fraco precisamente onde é mais necessário, nos países pobres e para as pequenas empresas”.

O “Vídeo do Papa” é uma iniciativa oficial de alcance global que tem como objectivo difundir as intenções de oração mensais de Francisco, desenvolvida pela Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado da Oração), confiada à Companhia de Jesus (Jesuítas).

O projecto conta com o apoio do “Vatican Media”.

In ECCLESIA