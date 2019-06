PADRE JOÃO LAU VOLTA A INTEGRAR O COLÉGIO ELEITORAL PARA O CHEFE DO EXECUTIVO

«Espero que a cooperação mútua entre o Governo e a Diocese continue a ser boa»

Os padres João Lau e Francis Hung irão integrar o colégio que vai eleger, a 25 de Agosto, o sucessor de Fernando Chui Sai On. Para o padre João Lau, responsável pela paróquia de São Lázaro, a missão não constitui uma novidade. O sacerdote faz parte do leque de eleitores do Chefe do Executivo desde a criação da RAEM, em Dezembro de 1999.

A constituição da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo (CECE) decorreu no passado Domingo, com mais de cinco mil representantes das pessoas colectivas do território a exercerem o direito de voto para escolher 344 membros dos 350 que foram admitidos ao escrutínio.

O colégio eleitoral que decide o nome do sucessor de Fernando Chui Sai On na liderança do Governo é composto por quatrocentos representantes, oriundos de quatro sectores da sociedade civil. Ao sub-sector religioso são atribuídos sete votos, dois dos quais à Igreja Católica. Esta vai estar “representada” no acto eleitoral de 25 de Agosto pelo padre João Lau, pároco de São Lázaro, e pelo padre Francis Hung, sacerdote salesiano.

Para o padre João Lau, a participação no escrutínio que vai decidir o nome do novo chefe do Executivo constitui uma honra pessoal, mas é também um sinal de reconhecimento do papel que a Igreja Católica desempenha, sobretudo em termos sociais. «Da minha parte, como representante da diocese de Macau, sinto obviamente muita honra. Esta inclusão mostra que a Igreja é parte activa neste acto e dá o seu contributo» ao processo de decisão política no território, disse a’O CLARIM.

Para o padre diocesano, a participação no mais exclusivo dos escrutínios eleitorais da RAEM não constitui propriamente uma novidade. O sacerdote participou nas quatro eleições para o Chefe do Executivo realizadas desde a regresso de Macau à soberania chinesa, há vinte anos: «No meu caso, sou sempre convocado porque, francamente, ninguém quer isso. Ninguém quer esta missão. No início, o bispo emérito já falecido, D. Domingos Lam, incumbiu-me de representar a Igreja na comissão que elege o Chefe do Executivo. Já estou habituado. Prontifico-me a representar a Igreja».

Até ao início da semana o presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, foi o único pré-candidato a oficializar a candidatura à liderança do Governo e deve ser eleito, sem surpresas, a 25 de Agosto para o lugar ocupado por Chui Sai On. De Ho Iat Seng, o padre João Lau espera apenas que seja capaz de preservar as boas relações que o Governo mantém com a Igreja. «Conheço bem a irmã dele. A ele não o conheço tão bem. É mais novo que ela», explicou, concluindo de seguida: «É de esperar que Ho Iat Seng seja eleito Chefe do Executivo. Pelo que sei, ele não tem qualquer ligação à Igreja, mas espero que a cooperação mútua entre o Governo e a Diocese continue a ser boa».

Marco Carvalho