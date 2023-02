O ÚLTIMO LIVRO QUE LI

Um carisma no tempo – O Opus Dei na vida da Igreja

Ler é um valor essencial para alargar os nossos horizontes, amadurecer as nossas perspectivas, compreender a complexidade e, ao mesmo tempo, a simplicidade da totalidade do real.

Os meios de comunicação, as redes sociais, os operadores de telecomunicações, disputam a nossa atenção, fragmentam-na e com essa dispersão empobrecem-nos.

Face a esta atordoante dinâmica de informação, reconheço cada vez mais a necessidade de prestar atenção a um livro, gesto insubstituível na cultura e memória da Humanidade, onde a palavra escrita espera o diálogo particular com o leitor.

Por vezes surge o dilema: O que hei de agora ler? A produção editorial é cada vez mais vasta e sedutora, mas nem todos os livros têm o mesmo valor e utilidade. Mudar de estilo literário torna-se pertinente, mas é preciso saber escolher o que merece ser lido, para aproveitar bem o tempo, num enriquecimento pessoal.

Embrenhada nestas conjecturas, em plena livraria, deparou-se-me um pequeno livro cujo fim era dar a conhecer o “Opus Dei”, partindo da memória viva da Igreja, da sua experiência e da sua sabedoria, perspectivada duma forma diferente da habitual.

Procurando dar a conhecer o seu carisma, oferece outros recursos teológicos e eclesiais, para poder transmitir aos leitores que, embora tenham alguma cultura cristã, conhecem pouco esta instituição da Igreja, proporcionando-lhes assim elementos da experiência eclesial, com a intenção de os ajudar a conhecê-la melhor e a desmistificá-la.

Como tantos outros dons de Deus à Igreja, o carisma do Opus Dei não é uma excepção. Ele é sempre o mesmo, estando destinado a dar fruto em todas as épocas, contribuindo de maneira especial para a missão evangelizadora da Igreja, de difundir o chamamento à santidade no mundo, através da santificação do trabalho e dos compromissos familiares e sociais, por meio dos clérigos nela incardinados e com a cooperação orgânica dos leigos que se dedicam às tarefas apostólicas, de acordo com o dom do Espírito Santo recebido por São Josemaría Escrivá.

Este aparentemente pequeno e singelo livro do Padre Miguel Salis Amaral, editado pela PAULUS, é uma agradável surpresa na medida em que nos conduz pelos meandros da Igreja, nas suas diferenças e complementaridades, e, sobretudo, na beleza da missão que Deus confiou a todos os Homens.

Susana Mexia

Professora