NOVO REITOR DEVERÁ SER EMPOSSADO EM JULHO

Stephen Morgan aprovado pelo Conselho Geral da USJ

O diácono Stephen Morgan, que ocupa desde 2018 o cargo de director da Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José, vai suceder ao padre Peter Stilwell na liderança da universidade católica do território. A deliberação foi anunciada no passado fim-de-semana por D. Stephen Lee, no final da primeira reunião do novo Conselho Geral da USJ.

A Fundação Católica para o Ensino Superior Universitário designou o professor Stephen Morgan para o cargo de reitor da Universidade de São José. O diácono galês, que dirige a Faculdade de Estudos Religiosos da USJ desde Setembro de 2018, deverá tomar posse em Julho próximo, de acordo com uma nota de imprensa distribuída pela instituição de Ensino Superior.

No mesmo comunicado, a Universidade adianta que o académico britânico, especialista na obra de São John Henry Newman, foi designado como novo homem-forte da instituição a 7 de Março, na sequência de um extenso processo de consulta. “A entidade titular consultou primeiro os membros do Conselho Geral e os directores das unidades académicas sobre os desafios que a Universidade de São José enfrenta e o perfil desejável para um próximo reitor. As respostas foram disponibilizadas aos membros da Fundação que, no sábado 7 de Março, procederam à designação do Prof. Morgan”, pode ler-se no comunicado.

Em declarações a’O CLARIM, o reitor agora indigitado disse ser «uma grande honra o convite para liderar a Universidade ao longo dos próximos anos. Os estudantes e os funcionários constituem um grupo fantástico de pessoas, que estão genuinamente empenhadas em dotar a Universidade de um ambiente internacional de estudo e investigação no contexto de uma universidade católica na China, com uma forte herança portuguesa mas ao serviço de Macau. É um projecto muito especial, que me confronta com uma tremenda responsabilidade».

Stephen Morgan nasceu no País de Gales, tem 54 anos e é doutorado em Teologia pela Universidade de Oxford, com uma tese sobre a espiritualidade na obra de John Henry Newman, teólogo e poeta inglês canonizado em Outubro de 2019 pelo Papa Francisco.

Durante a primeira sessão do novo Conselho Geral da Universidade de São José, o actual reitor, padre Peter Stilwell, procedeu a uma apresentação dos dados relativos à evolução quer do número de alunos, quer das contas da Universidade desde 2012. O encontro serviu ainda para proceder à homologação de documentos relativos à progressão na carreira docente e à concessão, por parte da instituição de Ensino Superior, do doutoramento honoris causa.

O Conselho apreciou ainda os critérios de Equivalência de Presença em Módulos online, documento que encontra fundamento na intensa aprendizagem online em curso na Universidade de São José desde o início do surto epidémico do novo coronavírus, em Fevereiro. “A Universidade espera que esta experiência desafiante venha a contribuir para uma integração duradoura em Macau dos métodos novos e tradicionais num ensino presencial diversificado”, assume a instituição na nota de imprensa.

Marco Carvalho