NO ÂMBITO DO COVID-19

Papa reza pelos idosos que vivem sós e com medo

O Papa rezou, na última quarta-feira, pelos idosos que vivem sós e com medo, pedindo as orações de todos pelos mais velhos que enfrentam o isolamento por causa da pandemia do Covid-19.

«Gostaria que hoje rezássemos pelos idosos que sofrem por causa deste momento, de modo especial, com uma solidão interior muito grande e, por vezes, com muito medo», disse, antes de presidir à missa matinal na capela da Casa de Santa Marta, com transmissão através da Internet.

«Rezemos ao Senhor para que esteja perto dos nossos avós, de todos os idosos, e lhes dê força. Eles deram-nos a sabedoria, a vida, a história. Que também nós estejamos perto deles, com a oração», acrescentou.

No dia anterior, o Papa já havia rezado por todas as famílias que enfrentam medidas de isolamento, como forma de travar a propagação do novo coronavírus.

«Continuemos a rezar pelos doentes. Penso nas famílias, fechadas em casa, as crianças que não vão à escola, os pais que talvez não possam sair; alguns estarão em quarentena. Que o Senhor os ajude a descobrir novos modos, novas expressões de amor, de convivência nesta nova situação» referiu.

A celebração matinal, em privado, continua a ser transmitida, excecionalmente, pelos canais do Vaticano na Internet, como forma de manifestar solidariedade e proximidade às pessoas afectadas pelo Covid-19.

Francisco considera que os tempos de maior reclusão podem ser «uma bela ocasião para reencontrar os verdadeiros afectos, com uma criatividade na família».

«Rezemos pela família, para que as relações na família neste momento floresçam sempre para o bem», apelou, antes de dar início à celebração.

Já na sua homilia, o Pontífice disse que Deus «age sempre na simplicidade», como mostrou a vida de Jesus Cristo, «na simplicidade, na casa de Nazaré, na simplicidade do trabalho de todos os dias, na simplicidade da oração».

O Papa alertou ainda para a atitude da «indignação», que considerou própria de quem não é humilde, levando muitas vezes à violência.

Na sua conta do Twitter, o Santo Padre escreveu, no âmbito do período da Quaresma e do flagelo que o mundo inteiro está a viver com a pandemia do Covid-19: “Convertei-vos”, isto é, “mudai de vida” (Mt 4,17), porque começou um modo novo de viver. Acabou o tempo de viver para si mesmo, começou o tempo de viver com Deus e para Deus, com os outros e para os outros, com amor e por amor.

In ECCLESIA – Texto editado