JOE BIDEN É O SEGUNDO CATÓLICO ELEITO PARA A PRESIDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DEPOIS DE JOHN F. KENNEDY

«Agora é o momento de unidade nacional»D. José H. Gomez, presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos

O arcebispo de Los Angeles e presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, D. José H. Gomez, divulgou uma nota após a vitória de Joe Biden nas eleições norte-americanas de 3 de Novembro, saudando o candidato democrata pela vitória na corrida presidencial. O prelado espera que o futuro do País passe por uma efectiva unidade nacional.

Em nome da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, D. José Gomez escreve numa nota divulgada pelo organismo a que preside, no passado dia 3 de Novembro: “Damos os parabéns ao senhor Biden e reconhecemos que se une a John F. Kennedy como o segundo Presidente dos Estados Unidos a professar a fé católica”.

De seguida, o prelado afirma: “Agradecemos a Deus pela bênção da liberdade. O povo americano expressou-se nestas eleições. Agora, é o momento de os nossos líderes se unirem num espírito de unidade nacional e se disporem ao diálogo e ao compromisso pelo bem comum”.

O arcebispo de Los Angeles deixa bem assente quais as prioridades e a missão dos bispos e fiéis católicos: “Como católicos e norte-americanos, as nossas prioridades e a nossa missão são claras. Estamos aqui para seguir Jesus Cristo, para testemunhar o seu amor nas nossas vidas e para construir o seu reino sobre a terra. Creio que neste momento da história dos Estados Unidos, os católicos têm o dever especial de serem agentes de paz, de promover a fraternidade e a confiança recíproca, e de rezar por um renovado espírito de verdadeiro patriotismo no nosso país”.

Mais: “A democracia requer que todos nós nos comportemos como pessoas virtuosas e autodisciplinadas. Requer que respeitemos a livre expressão das opiniões e nos tratemos uns aos outros com caridade e civilidade, mesmo que estejamos profundamente em desacordo nos nossos debates sobre questões de direito e de política pública”.

A terminar, D. José Gomez afirma que os bispos católicos “reconhecem que Joseph R. Biden, Jr. recebeu votos suficientes para ser eleito o 46.° Presidente dos Estados Unidos” e congratulam ainda “a senadora da Califórnia Kamala D. Harris, que se torna a primeira mulher da história a ser eleita vice-Presidente”.

“Peçamos à Bem-aventurada Virgem Maria, padroeira desta grande nação, que interceda por nós. Nos ajude a trabalhar unidos para realizar a bela visão dos missionários e fundadores dos Estados Unidos: uma nação sob Deus, onde se defenda a santidade de cada vida humana e se garanta a liberdade de consciência e de religião”, conclui a referida nota.

In Vatican News