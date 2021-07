INSTITUTO RICCI LANÇA NOVO CURSO DE MEDITAÇÃO

Contemplação e Liderança para enfrentar a pandemia

O Instituto Ricci de Macau promove a partir do final do mês um novo curso de Contemplação e Liderança em parceria com o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman, depois de o espaço – situado na Calçada da Vitória – ter sido ao longo do último meio ano palco de uma iniciativa similar que mobilizou cerca de cinquenta pessoas.

O curso, que tem como fonte de inspiração a experiência de conversão pela qual Santo Inácio de Loyola enveredou há quinhentos anos, tem por objectivo fomentar o processo de transformação espiritual de quantos nele participem, explicou a’O CLARIMo padre Stephan Rothlin, o principal responsável pela iniciativa. «O curso de Contemplação e Liderança está, na verdade, em consonância com os cursos e as iniciativas que o Instituto Ricci tenciona promover durante o Ano Inaciano, que teve início em Maio passado e se prolonga até Julho de 2022, e no qual o nosso principal foco é a transformação espiritual», referiu o sacerdote suíço. «Vamos buscar inspiração ao silêncio que abre os nossos olhos para a riqueza da Bíblia e, em particular, ao Rei David, como o líder exemplar que é retratado no Livro dos Salmos e no Evangelho de São João, que nos ensina a olhar para Jesus como o amigo perfeito e como mestre», acrescentou o director do Instituto Ricci de Macau.

O novo curso tem início a 31 de Julho e repete-se, sempre ao sábado, à razão de uma sessão de formação por mês. Durante duas horas os participantes são convidados a redescobrir o silêncio e o poder da contemplação e a cimentar, de uma forma mais enraizada, a necessidade de uma vivência quotidiana da fé. «Tem-se notado um pequeno aumento do número de participantes de Macau, mas os participantes de Hong Kong que se juntam a nós através da Internet são mais consistentes em termos de prática regular do que os seus colegas de Macau. De qualquer forma, o meu maior desafio é o de motivar e convencer as pessoas de que a transformação genuína só pode ser alcançada através de práticas contemplativas quotidianas e continuadas», assumiu o padre Stephan Rothlin.

Em simultâneo com o curso presencial, o Instituto Ricci lançou esta semana uma formação similar, ainda que em ambiente virtual. A primeira edição do certame mobilizou pouco mais de cinquenta pessoas, oriundas dos quatro cantos do mundo e de todas as esferas da vida. «Desde que lançámos esta sequência, no início do ano, conseguimos alcançar entre cinquenta a sessenta pessoas, ainda que elas não tenham participado em todas as sessões ao mesmo tempo», salientou o jesuíta. «São pessoas de vários quadrantes da actividade profissional e oriundas de Macau, mas também de países e cidades como Hong Kong, Pequim, Beirute, Nova Iorque, Austrália ou Suíça».

O sacerdote está convicto que apesar da pandemia de Covid-19 continuar a ser para muitos uma fonte de preocupação e de angústia, também pode constituir uma oportunidade para a reinvenção espiritual.

Marco Carvalho

FOTOLEGENDA:

Santo Inácio de Loyola