INSTITUTO INTERNACIONAL DE MACAU LANÇA OBRA SOBRE CO-FUNDADOR D’O CLARIM

Missionário Pensador

As instalações do Instituto Internacional de Macau (IIM), na Rua de Berlim, acolhem ao final da tarde da próxima terça-feira a cerimónia de lançamento do livro “Júlio Augusto Massa – Missionário Pensador”, da autoria do investigador António Aresta.

A obra, que aborda a vida e o legado do padre Júlio Augusto Massa, um dos co-fundadores d’O CLARIM, vai ser apresentada pela historiadora Tereza de Sena. Durante o lançamento vai ser ainda projectada uma mensagem em vídeo de Maria do Céu Quintas, presidente da Câmara de Freixo de Espada à Cinta, o concelho transmontano onde o sacerdote nasceu em 1922.

O livro, que integra a colecção “Missionários para o Século XXI” e que conta com testemunhos de Eduardo Tavares e do padre América Casado, propõe-se resgatar a memória de uma das figuras mais influentes da Igreja Católica no território durante parte considerável do Século XX.

«O padre Júlio Massa era um filósofo. Escreveu n’O CLARIMtextos sobre o comunismo, contra o comunismo, contra o marxismo que são estupendos. O CLARIMconduziu uma persistente campanha contra o comunismo a partir de 1949, que foi quando a República Popular da China se organizou. Aqui, em Português, quase ninguém lia, mas a propaganda anticomunista tinha n’O CLARIMuma das suas principais vozes», lembrou António Aresta, numa entrevista concedida a este jornal em 2019.

O padre Massa foi director d’O CLARIMentre 11 de Julho e 14 de Novembro de 1948, o ano da sua fundação.

M.C.