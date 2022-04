FAMÍLIA E FÉ

Encontrar um equilíbrio

«Muitos hoje são grandes nas redes sociais, mas são muito pouco sociáveis». Palavras do Papa Francisco na sua recente viagem à Grécia num encontro com jovens.

A facilidade para comunicarmos “online” possui enormes vantagens, mas seria ingénuo e perigoso pensar que não existem inconvenientes nessa comunicação.

Há uns anos, uma carta demorava dias ou meses a chegar ao seu destinatário. Neste momento, basta possuir uma conexão à Internet para que possamos enviar uma mensagem numa questão de segundos. No entanto, convém não esquecer que a rapidez não é o único valor a ter em conta na comunicação com os outros.

Os écrans possuem uma capacidade tão grande de nos prender que, nalgumas ocasiões, podemos ter dificuldade em pensar numa vida plena e feliz “offline”. Quando nos acontece algo interessante, podemos ter uma certa dificuldade em esperar até chegar a casa para o contar aos nossos familiares que vivem connosco, talvez com um certo receio de que não nos prestem atenção.

Se só comunicamos “online” e muito pouco “offline” é evidente que a comunicação cara-a-cara se ressente, e isso, como é óbvio, deteriora as relações pessoais. Inclusivamente, em momentos da vida em que esperamos que as pessoas sejam mais empáticas, como é um caso de um funeral, podemos encontrar a situação de que muitos, sem saber como actuar ou o que dizer, ficam simuladamente a olhar para o telemóvel.

A grande solução está, evidentemente, em encontrar um equilíbrio.

J. Kulaga, professora na Universidade do Arizona, publicou um conjunto de três recomendações que podem ajudar a encontrar esse equilíbrio:

1) Deixar de lado as comparações com aquilo que vemos nas redes sociais, já que isso não costuma adequar-se à realidade na qual vivemos.

2) A necessidade de limitar o tempo de uso das plataformas “online”: deste modo, será possível alcançar metas pessoais com maior rapidez e menos distracções.

3) Passar um tempo de qualidade com os familiares e amigos: os pais que utilizam as redes socias à mesa durante as refeições estão a perder uma oportunidade de ouro de interagir com os seus filhos.

Resumindo: as plataformas “online” são parte da vida quotidiana, mas temos de aprender a desconectar um pouco delas para poder conectar com a realidade circundante.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Doutor em Teologia