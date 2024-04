“ENCONTRO COM MARIA”: PRÓXIMA ACTIVIDADE AGENDADA PARA 4 DE MAIO

Rádio Voz de Maria promove celebração mensal da Mãe Celestial

Uma vez por mês, Macau é palco do “Encontro com Maria”, uma iniciativa que tem o intuito de reforçar, no território, a devoção reparadora ao Sagrado Coração de Maria. O encontro é dinamizado pela Rádio Voz de Maria, em colaboração com algumas comunidades, como a Legião de Maria.

Promovido desde 2019 pela Rádio Voz de Maria, o “Encontro com Maria” mobiliza diferentes grupos e comunidades católicas e promove, por meio da oração, da adoração e da celebração eucarística, a consagração dos participantes à protecção e intercessão da Virgem Maria. «O movimento “Encontro com Maria”, promovido pela Voz de Maria, teve início em Março de 2019. É uma devoção mensal, organizada no primeiro sábado de cada mês, e que promove, em especial, a adoração ao Sagrado Coração de Maria. O encontro abrange a recitação do Santíssimo Rosário, a adoração e a celebração eucarística», explicou a’O CLARIM fonte da Rádio Voz de Maria. «Todos os meses, o movimento “Encontro com Maria” convida diferentes grupos e diferentes comunidades católicas, como a Legião de Maria, os Arautos do Evangelho e outros. Habitualmente, participam nestes encontros cerca de quinze pessoas», acrescentou.

A próxima sessão do “Encontro com Maria” está agendada para 4 de Maio, mas a devoção à Santíssima Virgem é promovida activamente todas as semanas pela Legião de Maria nas paróquias de São Lourenço e de Nossa Senhora de Fátima. O movimento, que tem como objectivo mobilizar os leigos para que contribuam para a acção evangelizadora da Igreja, está particularmente activo durante o mês de Maio, mês que a Igreja dedica a Nossa Senhora. «A Legião de Maria em Macau está distribuída por diferentes paróquias. Uma das tarefas importantes que desempenha é a de servir as paróquias, sendo que todos os anos o mês de Maria tem uma grande importância para os leigos. No mês de Maio, os membros da Legião de Maria organizam-se para participar na Festa e na Procissão de Nossa Senhora de Fátima», explicou a mesma fonte.

Na paróquia de São Lourenço, as reuniões do “praesidium” do Imaculado Coração da Legião de Maria decorrem todas as quartas-feiras, às 9:30 horas da manhã. Na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, onde a associação de leigos está presente desde 2015, o “praesidium” reúne também às quartas-feiras, ainda que ao início da tarde. «De acordo com a informação que nos foi transmitida pela Legião de Maria em Macau, o “praesidium” de Nossa Senhora de Fátima foi estabelecido em 2015 e vai celebrar o seu décimo aniversário no próximo ano. O “praesidium” de Nossa Senhora de Fátima actua na paróquia de Nossa Senhora de Fátima e reúne todas as quartas-feiras, às 14:30 horas. Actualmente, integra oito membros; dois novos membros vão prestar juramento em Maio e integrar a organização», concluiu.

Marco Carvalho