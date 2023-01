DURBUY, BÉLGICA

O Natal na cidade mais pequena do mundo

Íamos, pois, com destino ao Mercado de Natal de Liège, mas durante a viagem uma informação aguçou-nos a curiosidade. Uma localidade, que chama a si o título de “Cidade Mais Pequena do Mundo”, fez-nos – sem grande esforço – mudar de planos à última da hora.

Estávamos a menos de cinquenta quilómetros de Liège quando decidimos rumar a Durbuy, uma pequena localidade que também fica localizada na Bélgica. Outrora, foi um importante interposto comercial. Actualmente, pouco mais é do que uma atracção turística, muito bem preservada, com inúmeros edifícios medievais e uma excelente oferta de alojamentos de luxo e restaurantes para todos os gostos e carteiras. Um perfeito destino para quem pretende passar um fim-de-semana em família, em qualquer altura do ano – é nestes termos que o Turismo de Durbuy promove a cidade internacionalmente.

Em 2021, os organizadores do Mercado de Natal de Durbuy cobraram bilhete à entrada do certame, como forma de controlar o número de visitantes devido à pandemia, mas em 2022 voltou a ser completamente gratuito. Participam mais de setenta expositores, havendo comidas e bebidas tradicionais e não só, para além dos habituais jogos da época e venda de lembranças.

O Mercado de Natal de Durbuy não se concentra apenas num local, encontrando-se espalhado, por assim dizer, por toda a cidade antiga, ou seja, pelo seu centro histórico. Teve início a 25 de Novembro e prolonga-se até 8 de Janeiro, sendo um dos poucos mercados que se mantêm abertos após a quadra natalícia. Daí que continue a atrair pessoas, havendo mesmo quem o visite por mais de uma ocasião. Também a sua flexibilidade em termos de horário (do meio-dia às 20:00 horas) é outra das grandes vantagens apontadas pelos visitantes, a par da oferta e originalidade. Segundo foi noticiado, a autoridade responsável pela organização investiu mais de meio milhão de euros só na iluminação LED. No entanto, apesar da extravagância, não é descurado o facto do mundo estar a atravessar uma crise energética, sendo todas as luzes desligadas entre a meia-noite e as 17:00 horas, com o intuito de combater o desperdício energético, o que aliás acontece com toda a iluminação pública na Bélgica.

O quadro, quase idílico, do Mercado de Natal de Durbuy faz esquecer as temperaturas negativas, sendo que a moldura humana contribui para um ambiente festivo em todas as ruas e ruelas. Os edifícios, carregados de história, parecem ganhar uma nova vida, especialmente à noite. Há presépios em todos os becos e cantos e as lojas estão ricamente decoradas a condizer com o esforço feito pela organização. Os chalés, as igrejas e outros monumentos são igualmente iluminados, o que ainda reforça mais a sensação de estarmos inseridos num conto de Natal.

Na nossa curta visita tivemos a oportunidade de experimentar de tudo um pouco, desde doces a salgados e bebidas, a uma experiência de patins no gelo e à beira das inúmeras fogueiras espalhadas pelo recinto.

Mais uma experiência a não perder!

João Santos Gomes