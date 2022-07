DIOCESE TRANSMONTANA TEM FORTES LIGAÇÕES A MACAU

Bragança-Miranda em festa com nova basílica, em Torre de Moncorvo

A diocese de Bragança-Miranda vai promover, a 18 de Julho, a celebração solene da promulgação do título de Basílica Menor à igreja matriz de Torre de Moncorvo, noticiou na passada sexta-feira a Agência ECCLESIA.

A cerimónia vai ser presidida por D. José Cordeiro, anterior bispo diocesano e actual arcebispo de Braga, numa data simbólica: a memória litúrgica de São Bartolomeu dos Mártires.

Em nota enviada à ECCLESIA, o Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais de Bragança-Miranda recorda que a atribuição do título foi concedida pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos (Santa Sé), a 12 de Janeiro de 2022, reconhecendo “a importância deste templo na acção pastoral, litúrgica e espiritual bem como o seu valor patrimonial e arquitectónico”.

Na Igreja Católica há “basílicas maiores” e “basílicas menores”, título concedido pela Santa Sé a certas igrejas pela sua antiguidade ou por serem centros de peregrinações.

A comunidade de Torre de Moncorvo vai fazer um Tríduo de Preparação com momentos de oração, seminário, apresentação de um livro, concerto, uma homenagem a D. José Cordeiro e uma exposição.

São fortes as ligações entre a diocese de Bragança-Miranda e a diocese de Macau, em resultado do elevado número de seminaristas, provenientes daquela região portuguesa, que estudaram no Seminário de São José, tendo a maioria exercido o ministério sacerdotal em Macau, Timor, Singapura, Malaca e China. Entre alguns nomes, destacamos o Monsenhor Manuel Teixeira (Freixo de Espada à Cinta), padre Júlio Augusto Massa (Freixo de Espada à Cinta), padre Dino Parra (Bemposta) e os padres António e Manuel Cardoso (Freixo de Espada à Cinta).

Ao longo da sua história, a diocese de Bragança-Miranda foi auxiliada pela Igreja em Macau, quer a nível institucional quer a nível particular, uma vez que se trata de uma das dioceses mais pobres da Europa devido à escassez de recursos financeiros e humanos.

J.M.E. com ECCLESIA