USJ entre as melhores universidades

A Universidade de São José é a instituição de Ensino Superior da RAEM com os conteúdos programáticos que melhor se adequam aos dezassete objectivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas, no âmbito da chamada Agenda 2030.

O diagnóstico é traçado pelos responsáveis por um dos mais prestigiados “rankings” de avaliação do Ensino Superior. O Times Higher Education (THE) incluiu a universidade católica do território, pela primeira vez, nas contas to “THE Impact Rankings”, um mecanismo de avaliação à escala mundial que analisa o impacto social das universidades e as estratégias de desenvolvimento sustentável que desenvolvem, tendo como ponto de comparação os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável traçados pela Organização das Nações Unidas.

Os resultados da terceira edição do “THE Impact Rankings” – a primeira a avaliar o desempenho da Universidade de São José – foram publicados no final da semana passada e colocam a USJ na posição número 41 da tabela global relativa à Qualidade da Educação e ao impacto que exerce em termos sociais e no meio envolvente. Em termos globais, nas contas to “THE Impact Rankings” propriamente dito, a Universidade de São José está entre as seiscentas instituições de Ensino Superior que mais se aproximam dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentado definidos pela ONU, tendo em vista a prossecução da chamada Agenda 2030.

O levantamento analisou o desempenho de mil 115 universidades de 94 países e territórios. A Universidade de São José é a instituição de ensino terciário de Macau que obteve um melhor desempenho no “ranking” e igualou a quarta posição que ocupam na tabela quatro universidades da China continental e uma universidade da vizinha Hong Kong.

Tutelada pela Fundação Católica para o Ensino Superior Universitário, a USJ distinguiu-se também pelo trabalho desenvolvido no campo das ciências marítimas e da sustentabilidade ambiental, ao conseguir um lugar entre as duzentas universidades mais influentes do mundo nessa área. “Descobrir, na primeira vez que integramos o THE Impact Rankings, que igualamos as quatro melhores universidades da China confirma que o caminho que estamos a seguir é o caminho certo. Em termos de Qualidade da Educação somos a 41ª universidade à escala mundial, o que parece demonstrar que, apesar do tamanho, o impacto da educação que a Universidade de São José oferece dificilmente poderia ser melhor”, considera o reitor da Universidade de São José, diácono Stephen Morgan, numa nota de Imprensa publicada pela própria instituição de Ensino Superior.

Marco Carvalho