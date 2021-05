PROFESSOR CONVIDADO DA UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ ELEITO MEMBRO DO CONSELHO DE OPINIÃO

Paulo Faustino na RTP

Paulo Faustino, professor convidado da Universidade de São José, foi recentemente eleito, pela Assembleia da República Portuguesa, para membro do Conselho de Opinião da RTP, o operador público de serviço de media em Portugal.

Na qualidade de membro do Conselho de Opinião da RTP (CO-RTP), Paulo Faustino e os restantes pares têm entre outras competências “emitir parecer vinculativo sobre as personalidades indigitadas para os cargos de provedores do telespectador e do ouvinte” e indigitar para o Conselho Geral Independente [da RTP] “duas personalidades que, não sendo membros do Conselho de Opinião, nem o tendo sido no mandato anterior, tenham reconhecido mérito e qualificações para o exercício das funções próprias” daquele órgão, refere uma nota de Imprensa enviada às redacções.

“A apreciação dos planos de actividade e orçamento da RTP, a pronúncia para efeitos de avaliação sobre o cumprimento do serviço público de rádio e de televisão, bem como emitir parecer sobre as iniciativas legislativas com incidência no serviço público de rádio e de televisão são outras das competências deste órgão. O CO-RTP também dá parecer sobre o contrato de concessão da RTP, nomeadamente quanto à qualificação das emissões de serviço público, entre outros”, acrescenta a mesma nota.

O professor Paulo Faustino é doutorado, pós-doutorado, investigador e professor universitário na área da indústria media, criativa e cultural. Para além de professor convidado da Universidade São José, é docente da Universidade do Porto e está ligado a centros de investigação, nomeadamente da Universidade do Porto, sendo “Senior Fellow” na Columbia University (Nova Iorque, Estados Unidos). É autor e co-autor de quinze livros e cerca de 35 artigos científicos e capítulos de livros, especialmente em publicações internacionais.

Mais: Paulo Faustino tem desenvolvido o seu percurso em organizações do sector dos media e indústrias criativas, destacando-se os seguintes cargos: presidente do Observatório da Comunicação, vice-presidente da Associação Portuguesa de Imprensa e secretário-geral da Confederação de Meios de Comunicação Social.

A nível internacional, foi presidente, entre 2014 e 2020, da Internacional Media Management Academic Association (IMMAA) – N.d.R.:entidade da qual O CLARIMé observador –, onde ainda se mantém como membro do “executive board”.

Paulo Faustino tem desenvolvido regularmente actividades de consultoria para diversas instituições e, neste âmbito, também coordenou trabalhos para o Banco Mundial e União Europeia relacionados com a Indústria Criativa e Cultural.

José Miguel Encarnação