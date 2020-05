DESEMPREGO DISPARA ENTRE A COMUNIDADE FILIPINA

Centro Pastoral Católico ofereceu leite a centenas de pessoas

Centenas de trabalhadores de nacionalidade filipina perderam o emprego desde o final de Janeiro, momento em que o Governo decretou a entrada em vigor de um leque severo de medidas de contingência com o propósito de refrear a disseminação do Covid-19. A informação é avançada pelo Centro Pastoral Católico, que tem assegurado acompanhamento material e espiritual a dezenas de pessoas que perderam o emprego e não têm forma de regressar às regiões de origem.

Nos últimos dias, o Executivo liderado por Ho Iat Seng anunciou medidas que visam o levantamento gradual das restrições que ainda persistem, mas para muitos trabalhadores não-residentes as diligências chegam demasiado tarde. «Foram muitos os que perderam o emprego. Entre eles estão sobretudo trabalhadoras domésticas, mas também pessoas que trabalhavam em hotéis ou nos casinos. Como não geravam dinheiro, as empresas viram-se forçadas a despedi-las. Confirmo-lhe que foram muitos os que perderam o emprego», disse o padre Ryan June Real a’O CLARIM. «Muitos destes trabalhadores já estão nas Filipinas, mas alguns foram apanhados pelo confinamento e ainda permanecem em Macau. Não conseguem regressar a casa porque não há voos e continuam em Macau com visto de turista», acrescentou o sacerdote, um dos responsáveis pelo Centro Pastoral Católico.

Sem capacidade para proporcionar o apoio financeiro de que muitos necessitam, a organização tem vindo a trabalhar directamente com o Consulado Geral das Filipinas em Macau com o propósito de ajudar a dar resposta a algumas das situações mais complicadas. «O Governo filipino oferece-lhes uma pequena soma em dinheiro, cerca de duzentos dólares, para que possam sobreviver. Este dinheiro é entregue sobretudo a pessoa que perderam o emprego e, como tal, precisam verdadeiramente de ajuda. O Governo tem vindo a canalizar este dinheiro através do Consulado das Filipinas e o Consulado opera a distribuição por aqueles que necessitam, desde que sejam cumpridas certas condições», explicou o missionário da Sociedade de Nossa Senhora da Santíssima Trindade.

Apesar de não ter meios para ajudar de forma mais pragmática e substancial, o Centro Pastoral Católico já distribuiu leite, por três ocasiões, a centenas de membros da comunidade filipina que se encontram em situação mais precária. «Distribuímos leite que foi oferecido ao padre Jojo. Ele fez-nos chegar esse leite e o padre Oliver, que é responsável pela Acção Social, incumbiu um grupo de pessoas de distribuir este apoio», sublinhou o padre Ryan June Real. «O leite foi distribuído por mais de uma centena de pessoas. Já distribuímos por três ocasiões. Da última vez tínhamos mais de trezentos pacotes de leite, entre grandes e pequenos, para oferecer», concluiu o sacerdote.

Marco Carvalho