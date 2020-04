Covid-19 estagna economia de Timor-Leste

PRIMEIRO-MINISTRO TAUR MATAN RUAK FALA EM ACÇÃO «PROPORCIONAL E PROGRESSIVA»

O primeiro-ministro timorense disse ontem que as medidas sócio-económicas aprovadas pelo Governo pretendem mitigar os efeitos do Covid-19 na população, afirmando que a acção do Executivo será «proporcional e progressiva».

«A economia em todo o lado está praticamente parada, o desemprego aumenta, não há crescimento e as famílias estão a passar um mau bocado», referiu Taur Matan Ruak, acrescentando que «o Governo tem vindo a trabalhar para aprovar medidas económicas e sociais que ajudem a população, minimizando o impacto do Covid-19».

Taur Matan Ruak falava aos jornalistas depois do seu encontro semanal com o chefe de Estado, Francisco Guterres Lu-Olo, onde a questão do Covid-19 dominou a agenda.

O Governo pediu esta semana ao Presidente a extensão por mais trinta dias, até 26 de Maio, do Estado de Emergência que vigora até 26 de Abril.

No encontro, o chefe do Governo deu conta da situação de segurança no País, que se mantém calma com apenas «pequenos incidentes» e ainda do «esforço do Governo para continuar nos preparativos para responder ao Covid-19».

O primeiro-ministro anunciou que os vários ministérios vão dar a conhecer à população as medidas já aprovadas, que incluem apoios a empresas e trabalhadores, subsídios para eletricidade e para estudantes no estrangeiro, entre outras.