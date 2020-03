CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO PREPAROU DOCUMENTO

Ideologia de Género discutida na Santa Sé

Na reunião plenária da Congregação para a Educação Católica, que decorreu no Vaticano entre os dias 17 e 20 deste mês, os participantes debateram temas relacionados com a participação da Igreja no mundo da educação, com as suas escolas, institutos e universidades.

A cada dois anos, os membros da Congregação encontram-se para reflectir sobre como estão “as instituições de educação católica pelo mundo, com os seus desafios e perspectivas para os próximos anos”, refere o portal “Vatican News”.

Com a presença de 35 membros (bispos, padres e assessores), a Congregação elaborou um directório para a educação, um documento sobre a questão do género e aprofundou a Exortação Apostólica “Veritatis Gaudium”, segundo o mesmo portal.

Embora a reunião plenária tenha terminado no dia 20, apenas se deu por concluída depois de uma audiência com o Papa Francisco, na passada sexta-feira.

A Congregação para a Educação Católica é um órgão da Igreja Católica que se ocupa da inserção e promoção da Igreja dentro da educação.

PAPA PIO XII: VATICANO ABRE ARQUIVOS

O Vaticano vai abrir a 2 de Março os arquivos relativos ao pontificado de Pio XII (1939-1958), cumprindo assim uma decisão do Papa Francisco, anunciada em 2019.

O responsável pelo Arquivo Apostólico do Vaticano, cardeal D. Tolentino Mendonça, disse à Agência ECCLESIA, aquando do anúncio do actual Papa, que espera a atenção de «muitos historiadores» sobre um pontificado longo, «num dos períodos cruciais da história contemporânea, que tem uma riqueza muito grande».

«É evidente que um momento central é o da II Guerra Mundial, da perseguição aos judeus, mas há toda uma série de questões, como a preparação do Concílio Vaticano II(1961-1965), que vai aparecer no pontificado seguinte, de São João XXIII: o clima, a relação com a teologia, a aspiração das várias Igrejas, isso tudo aparece já no pontificado do Papa Pio XII, que é muito rico, nomeadamente para Portugal», indicou o responsável madeirense.

Até à abertura do arquivo – mais de quinze milhões de páginas – foram necessários treze anos de trabalho, sendo já noticiada a grande ajuda do então Papa e da Santa Sé aos prisioneiros de guerra e a dimensão da caridade de Pio XII, que auxiliou pessoalmente milhares de pessoas.

In ECCLESIA