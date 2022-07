Carta escrita pela Irmã Lúcia

Paz e Bem!

Publicamos uma carta dirigida pela Irmã Maria Lúcia Fonseca, FMNS, a todos os leitores d’O CLARIM, com uma mensagem especial àqueles que com a religiosa conviveram ao longo dos últimos nove anos, principalmente nas paróquias de Nossa Senhora do Carmo e da Sé Catedral.

Queridos Amigos em Jesus e Maria,

Paz e Bem!

É a nossa saudação franciscana e é com ela que queremos saudar todos e todas: crianças, adolescentes e jovens da catequese, agora chamados de “Infância Missionária”. Mas não só: os seus queridos Pais pois, sem eles, não teríamos a oportunidade de conhecer e contactar tão bem com as famílias.

Permitam-me também inserir os muitos amigos que Deus me deixou conhecer nesta terra de missão, em Macau, e a quem fico devedora de toda a estima e gratidão, pela amizade demonstrada ao longo destes quase 9 anos.

Não resisto a dar uma atenção muito especial aos muitos elementos do Coro Paz e Bem, e de outros que a ele se juntaram ao longo dos anos, e que sempre deram brilho às cerimónias da Sé e em S. Domingos.

Perdoem-me se me referir só a mim em algumas partes e a outras a nós, as duas irmãs.

Tinha falado com o Rev.moPadre Eduardo, “o grande presente de Deus”, espiritual e humano à Comunidade de Nossa Senhora do Carmo, para proferir umas palavras no dia 3 de Julho, a toda a Assembleia que frequenta a Igreja ao Domingo, pois seria a última vez que estaríamos em comunhão com todos, visivelmente.

Também tinha pedido ao Rev.moPadre Daniel Ribeiro, que muito apreciamos pelo seu zelo incansável e dedicação ao seu ministério, como vigário da Paróquia da Sé, para nos despedirmos no dia 2 de Julho, precisamente hoje, de tanta gente que de lá, também nos prendeu o coração, pela amizade e fé, pela aceitação de nós, as irmãs, com sua verdadeira família. De facto, só sentimos que nos têm amor: a Paróquia do Carmo e a da Sé.

Muito, muito Obrigada pelo carinho e apreço. Na impossibilidade de o fazer pessoalmente, eis-nos a exprimir o que sentimos.

Nós, as irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, tivemos de viver só duas, durante estes 3 anos, devido à pandemia, mas graças a Deus, conseguimos viver como se fôssemos muitas. Porém, a minha saúde e, agora, a pandemia, não me deixam fazer, em pessoa, o que o coração me impõe.

No dia 9 de Julho, voaremos para o nosso País: sis Catherine para a América, até que seja possível a entrada de mais Irmãs para continuarem a colaborar na missão, e a irmã Maria Lúcia definitivamente para Portugal, pelas razões acima referidas.

Não me sinto bem sem dizer o que me vai no coração, antes de partirmos (e gostaria de o dizer em meu nome pessoal e de sis Catherine):

1.a –Pedir desculpa, se durante estes quase 9 anos, houve algum momento em que não fui testemunha de Jesus, ao jeito de Francisco de Assis, como esperáveis.

2.a –Agradecer, do fundo do coração, toda a delicadeza, capacidade de colaboração, concreta e bem sentida, durante todo este tempo que Deus me deu a graça de poder servir nesta Paróquia. Sempre que precisámos dos Pais e/ou dos filhos, ou até de amigos, senti a melhor das vontades para realizar actividades que, tenho a certeza, deram grande satisfação a todos.

Menciono apenas algumas desde o princípio da minha missão aqui. Graças ao apoio do Padre Domingos Un e dos sacerdotes com quem colaborei – e foram bastantes que por aqui passaram –, marcando-nos a todos de uma forma muito especial, o Padre Eduardo Emilio Agüero, e com a ajuda dos Catequistas antigos e actuais, foi possível fazer o que se fez:

Exposição – na Escola ao lado – de desenhos sobre as diversas partes do Ano Litúrgico: Advento; Natal; Quaresma; Páscoa; mês de Maio, com a atenção mais focada em Nossa Senhora de Fátima, feitos pelas crianças e adolescentes, além de frases dirigidas aos Pais para nunca deixarem de acompanhar os seus filhos na educação da fé; Celebrações da Primeira Comunhão; Profissões de Fé – e até com a envolvência dos adolescentes que exibiram frases do Credo em altura própria na Santa Missa, e dos próprios Pais, representando a Santíssima Trindade, etc. –, actividades sempre actuais, porque bebidas na Sagrada Escritura e que poderão repetir-se, dado que os jovens são capazes, muito entusiasmados, e gostam de se empenhar; preparação para o Sacramento da Confirmação/Crisma, através do estudo do Evangelho de S. Marcos, o evangelista do ano B, e que entusiasmou não só os confirmandos, mas até os próprios Pais; convívios no Encerramento do ano Pastoral; celebrações do Natal, ao vivo; celebração da Apresentação de Jesus no Templo; da Quaresma – com a Via Sacra – com a participação de tantos, tantos; da Paixão de Jesus, com a intervenção de adultos e jovens; da Páscoa, com a representação da Última Ceia; vídeos, com as partes da Santa Missa, envolvendo as crianças através de desenhos alusivos a cada parte e com sumário das actividades do ano Pastoral e outras actividades afins; convívio entre Pais e filhos; preparação de crianças, jovens e adultos para os Sacramentos de Iniciação e do Matrimónio, etc., etc.; exibição do Coro Paz e Bem, em momentos festivos, na Paróquia do Carmo e na da Sé (e foram muitas as vezes).

Toda a missão exercida aumentou em mim, o amor a Jesus e a Sua e nossa Mãe, Maria Santíssima (e tenho a certeza de que a sis Catherine, que também colaborou em muitos momentos, foi um elemento muito útil e feliz).

Enfim, graças ao apoio de todos os sacerdotes ao longo deste tempo e ao seu dinamismo pastoral e graças à enorme e sempre disponível vontade de colaborar por parte das famílias e amigos, foi possível a realização de muitas actividades que, tenho a certeza, fizeram e tornaram mais rica esta querida Comunidade Católica de Língua Portuguesa, não só do Carmo, mas também da Sé.

3.a –Parto com todos no coração e cheia de gratidão pela missão que me foi pedida e pelo amor que sentimos de todos. Saio muito mais enriquecida do que vim. Aprendi muito com cada um. Também aprendi a rezar com mais fervor por todos quantos o Senhor Jesus colocou no meu caminho, nesta terra de Macau.

Muito obrigada pela vossa amizade sincera, e pelo vosso amor a Jesus e aos vossos filhos, que, tenho a certeza, vos esforçareis por educar integralmente. Continuai!

O Senhor vai na barca. Confiemos Nele. E não esqueçam a Mãe do Céu.

Louvo-O por ficardes com sacerdotes missionários entusiasmados por servir, acolhendo, encorajando, testemunhando o amor ao nosso Deus: o Padre Eduardo e o Padre Daniel Ribeiro (e sempre que necessário, o Rev.moPadre Luís Sequeira e Rev.moPadre André), por quem rezarei, para que continuem a espalhar a Boa Nova, como até aqui.

Louvo-O pelos Catequistas e Jovens actuais, e outros que a estes se juntarão, para que, felizes na sua fé e desejo de ajudar a construir um mundo melhor nesta terra de Macau transmitam, com muito amor e disponibilidade, a fé em Jesus.

Com um abraço muito fraterno e infinitamente grato a todos sem excepção, despeço-me/despedimo-nos de cada um, como um irmão/irmã, assegurando-vos da minha oração e pedindo também o favor da vossa.

Paz e Bem!

Macau, em 2 de Julho de 2022

Irmã Maria Lúcia Fonseca (FMNS)