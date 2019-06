CARDEAL PATRIARCA DE LISBOA APRESENTOU LIVRO NO INSTITUTO SÃO JOÃO DE DEUS

Ética Médica, um valor universal

O livro “Reflexões sobre Ética Médica” foi apresentado pelo cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, no passado dia 11 de Maio, durante a primeira sessão do Curso de Ética Médica, promovido pela Associação dos Médicos Católicos Portugueses e que teve lugar na capital portuguesa.

Segundo uma nota de Imprensa enviada a’O CLARIM, D. Manuel Clemente sublinhou a importância da adequação à verdade também no contexto da Ética Médica, num discurso dirigido aos presentes no anfiteatro do Instituto São João de Deus. «A verdade é a adequação da mente ao objecto, é uma realidade que se impõe à qual eu depois adiro. (…)Porque não nos adequamos, lavamos daí as mãos – não é o acto higiénico é o acto moral. (…)O silogismo “Eu quero/apetece-me; Tecnicamente é possível; Logo, tenho direito” é redutor», disse.

O problema da redução pura e simples a este silogismo é para o cardeal patriarca uma questão que não se verifica apenas no campo da Medicina: «É geral.(…)A problemática da ética só se ultrapassa, no campo médico ou noutro, se formos pessoas, seres em relação».

Com trabalhos assinados por vinte investigadores, profissionais de diferentes especialidades médicas e da área do Direito de Portugal e de Espanha, a obra contou a coordenação editorial do psiquiatra Pedro Afonso e do padre e médico oncologista Miguel Cabral, respectivamente o presidente e o director espiritual da Associação dos Médicos Católicos Portugueses.

«Numa altura em que se tem assistido na Assembleia da República a várias iniciativas sobre temas fracturantes que dividem a sociedade e interferem com a prática médica – temas como o aborto, a eutanásia, a ideologia de género, etc. – este livro vem defender um conjunto de conceitos éticos e práticas médicas que nem sempre são coincidentes com a vontade política expressa pela maioria da sociedade», explicou Pedro Afonso.

A obra está estruturada em dezassete capítulos. Os primeiros são centrados em conceitos e reflexões mais teóricas sobre a Ética, a Medicina e a Bioética. Nos seguintes capítulos o livro percorre um itinerário temático que inicia nos momentos anteriores à fecundação até ao momento da morte, numa abordagem a temas que vão desde a Medicina Pré-Natal à Eutanásia, passando por questões como a doença grave nas crianças, a relação médico-doente e a gestão de pessoas na área da Saúde.

«Procurámos que os conteúdos fossem abrangentes e de leitura fácil, embora sem perder o rigor científico. Por conseguinte, não pretendemos elaborar propriamente um manual de ética médica, mas antes um livro de leitura acessível, sem desvalorizar a profundidade da reflexão a que estes importantes temas obrigam», referem os coordenadores editoriais no prefácio da obra.