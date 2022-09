BASÍLICA DE SÃO VENDELINO DATA DO SÉCULO XIV

Igreja peregrina na Alemanha

Em Sankt Wendel, na Alemanha, visitámos recentemente um templo católico que nos haviam aconselhado aquando da nossa deslocação a Colónia no início deste ano.

A Basílica de São Vendelino é simplesmente o edifício mais marcante de toda a cidade, dominando a linha do horizonte com a sua estrutura original. É visível de todo o lado na cidade e serve como referência para quase tudo. O café mais conhecido, por exemplo, fica do seu lado direito. Já uma escola primária fica a cem metros da Basílica, e por aí adiante sempre que é pedida uma direcção.

A igreja, de estilo gótico tardio, foi construída em honra de São Vendelino, no Século XIV, sob o impulso do novo senhor da cidade (anteriormente havia sido adquirida em 1327 por Balduin von Trier) que a quis transformar num centro económico e cultural.

Balduin de Trier, que já referimos numa crónica anterior, era crente de Santo Vendelino. Mais concretamente de São Vendelino de Trier (terá vivido entre 554 e 617), um ermita venerado em toda esta área de influência germânica, apesar de não fazer parte da lista dos Mártires da Igreja Católica. É tido como o patrono dos camponeses e pastores, sendo festejado todos os anos a 22 de Outubro.

Ainda sobre a Basílica, esta não foi construída de uma só vez. O coro leste foi a primeira parte a ser erigida, em meados do Século XIV, passando a ser utilizada como sala separada da igreja. A entrada para o coro nascente ainda hoje pode ser reconhecida pela porta situada ao meio da parede.

Apenas em 1400 é que a infraestrutura da torre ocidental foi construída. A nave central e o átrio sul, que servia de sala de reuniões para os religiosos e homens importantes da cidade, foram concluídos por volta de 1460.

A arca com os restos mortais de São Vendelino foi transferida da Capela de Madalena para a Basílica na segunda-feira de Pentecostes de 1360.

Entre outros pormenores, há um que se destaca: um dos últimos púlpitos de pedra existentes na Alemanha. Neste é possível apreciar o brasão do patrono Nikolaus de Kues (caranguejo e chapéu de cardeal em alto relevo).

O sarcófago elevado que guarda os ossos de São Vendelino está localizado atrás do altar, podendo ser observado à distância. Para os peregrinos que assim o desejarem, ainda hoje é possível andar sob o mesmo. A ladear este local sagrado podemos também ver os doze apóstolos nas paredes laterais do sarcófago.

Curiosamente, existe um túmulo vazio de São Vendelino, construído em 1370 e que se encontra no meio do coro.

A Basílica é considerada o edifício mais bonito da cidade de Sankt Wendel devido às suas inúmeras pinturas abobadadas, as quais retratam plantas e animais. Figuras barrocas, representando santos, estão situadas nas paredes das naves laterais. A obra de arte mais valiosa da igreja é o grupo funerário, criado em 1480.

A Basílica de São Vendelino é também considerada uma importante igreja de peregrinação e um local onde se realizam inúmeros eventos, entre os quais concertos de órgão ao longo do ano.

Para os peregrinos a pé foi aberto um trilho com cerca de quinze quilómetros, que tem início, precisamente, na Basílica de São Vendelino.

A título de curiosidade, existe no Brasil uma cidade com o nome de São Vendelino, fundada por colonizadores germânicos provenientes desta zona.

João Santos Gomes