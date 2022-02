ASSOCIAÇÃO BÍBLICA PROMOVE CURSO ENTRE MARÇO E JUNHO

À descoberta do Evangelho de São Lucas

O Centro Paroquial da Igreja de São Francisco Xavier, em Mong-Há, acolhe entre 1 de Março e 7 de Junho um curso de doze lições que incide sobre o Evangelho de São Lucas. A Associação Bíblica Católica de Macau, entidade responsável pela promoção da iniciativa, espera poder atrair até meia centena de participantes.

A Associação Bíblica Católica de Macau vai promover entre Março e Junho um novo curso bíblico sobre os Evangelhos e a Palavra de Deus, depois de no passado ter organizado uma acção de formação sobre o Evangelho de São Marcos e de em Novembro último ter aberto inscrições para um curso de Introdução ao Evangelho de São Lucas.

O sucesso da iniciativa, que atraiu cerca de seis dezenas de participantes, convenceu os responsáveis pela Associação a dar continuidade ao projecto e a expandi-lo, com a organização de um novo curso. A formação, que se inicia já a 1 de Março, decorre no Centro Paroquial da Igreja de São Francisco Xavier, em Mong-Há, e contempla um total de doze lições. A Associação Bíblica Católica de Macau espera atrair cerca de cinquenta participantes, explicou um membro da direcção do organismo em declarações a’O CLARIM: «Organizámos um curso de Introdução ao Evangelho de São Lucas no ano passado, em Novembro, e ficámos muito satisfeitos com o facto de cerca de sessenta pessoas terem participado. Dado este sucesso, vamos promover agora um estudo mais aprofundado do Evangelho de São Lucas». Segundo a mesma fonte, «o curso prolonga-se ao longo de doze lições; vai ter como formadores sacerdotes e católicos com um conhecimento muito profundo desta matéria. Contamos poder atrair cerca de cinquenta católicos. Já no passado tínhamos feito algo de similar, ainda que em relação ao Evangelho de São Marcos».

Com uma joia de inscrição no valor de setencentas patacas (o montante já abrange o pagamento dos materiais pedagógicos), a iniciativa destina-se a todos os interessados, mas está direccionada em particular para os católicos e catecúmenos. As inscrições para o curso, que apenas será leccionado em Cantonense, estão abertas até este Domingo e podem ser feitas mediante o contacto com os responsáveis pela direcção da Associação Bíblica Católica de Macau. Num breve comunicado publicado na rede social Facebook, a organização avisa, ainda assim, que a iniciativa só irá avançar se oitenta por cento das cinquenta vagas disponíveis forem preenchidas.

O curso sobre o Evangelho de São Lucas surge numa altura em que o território é palco de um interesse renovado no estudo da Palavra de Deus. O número de Leitores que servem as paróquias de Macau tem vindo ao crescer e na Taipa o sacerdote dehoniano Eduardo Aguero promoveu, no final do ano passado, a criação de um grupo de estudo bíblico que agrega cerca de uma dezena de fiéis.

M.C.