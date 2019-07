ANÚNCIO FEITO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

Governo de Lisboa distingue Santa Casa da Misericórdia

O Governo português vai atribuir a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas à Santa Casa da Misericórdia de Macau, no ano em que a mais antiga instituição de solidariedade social do território assinala 450 anos de actividade. A novidade foi comunicada no início da semana pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, ao provedor da Misericórdia, menos de dois meses depois do próprio António José de Freitas ter sido agraciado pelo Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois de ter marcado presença, no fim-de-semana, nas Festas de São Pedro, em Malaca, José Luís Carneiro efectuou uma breve deslocação ao território na segunda-feira. Apesar de curta, a visita possibilitou um encontro entre o governante português e Sónia Chan. A Secretária para a Administração e Justiça reiterou o compromisso assumido pelas autoridades locais aquando da visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Macau, no início de Maio. Na altura, Fernando Chui Sai On disse ao chefe-de-Estado português que as autoridades da Região Administrativa Especial de Macau iam facultar um terreno para a construção de um novo polo da Escola Portuguesa de Macau. Na segunda-feira, na conferência de Imprensa que encerrou a deslocação do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas à RAEM, o governante sublinhou que o Executivo garantiu o financiamento dos projectos inerentes à obra, assim como a disponibilização de terreno para as novas instalações.

Em declarações aos jornalistas, José Luís Carneiro assegurou que não discutiu com a titular da pasta da Administração e Justiça os acordos judiciais que Portugal e Macau assinaram recentemente, nem as consequências de uma eventual revisão da lei de extradição. O assunto tem estado na ordem do dia na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Os ecos da inquietude na antiga colónia britânica ainda não suscitam temor junto dos portugueses que vivem no território vizinho, disse José Luis Carneiro aos jornalistas: «Eu não estive com a comunidade portuguesa de Hong Kong nesta visita. Estive na primeira visita que fiz, mas até agora não recebemos qualquer comunicação dos portugueses que se encontram em Hong Kong, nomeadamente do Club Lusitano, que exija qualquer diligências da parte do senhor embaixador [Paulo Cunha Alves]».

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas adiantou ainda que o actual director da Biblioteca Apostólica Vaticana, o arcebispo D. José Tolentino de Mendonça, foi convidado pelo Governo português para conduzir uma oração na abertura da primeira edição do Congresso Mundial das Redes da Diáspora, certame que decorre no Porto a 13 e 14 de Julho. «O encontro vai contar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Primeiro-Ministro, Presidente da República, e ainda com uma oração e intervenção de abertura por parte do padre Tolentino de Mendonça, que é alguém que tem uma reflexão sobre a diáspora nas suas múltiplas condições», concluiu José Luís Carneiro.

Marco Carvalho