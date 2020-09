ANTIGO CHEFE DA MISSÃO DA SANTA SÉEM HONG KONG LEMBROU MACAU NO DIA EM QUE FOI ORDENADO BISPO

D. Ante Jozić nomeado núncio apostólico na tensa Bielorrússia

No dia em que foi finalmente ordenado bispo, o sacerdote croata Ante Jozić não esqueceu Macau, Hong Kong e a Igreja na China. O antigo chefe da Missão da Santa Sé na vizinha Região Administrativa Especial agradeceu, no final da missa solene da sua ordenação episcopal, às dioceses de Macau, de Hong Kong e à Igreja na China pelo apoio que lhe foi concedido tanto pelo clero, como pelos fiéis da região.

D. Ante Jozić – ao longo de uma década o diplomata da Santa Sé que de mais perto lidou com as questões da China e que terá tido um papel fundamental na assinatura do acordo “ad experimentum” entre o Vaticano e Pequim – foi ordenado bispo a meio da semana passada na sua Croácia natal, em cerimónia presidida pelo cardeal italiano D. Pietro Parolin, actual Secretário de Estado da Santa Sé.

No final da cerimónia, que decorreu na igreja de Solin, perto de Split, e foi transmitida em directo através da Internet para os quatro cantos do mundo, o agora Arcebispo Titular de Cissa deixou claro que não esqueceu os dez longos anos que dedicou à Igreja que fala Chinês. Num discurso final proferido em cinco línguas – Croata, Italiano, Inglês, Mandarim e Russo – D. Ante Jozić louvou, entre outros aspectos, a dedicação e o testemunho de fé dos católicos chineses. Depois de ter agradecido à Igreja na Croácia, ao cardeal D. Pietro Parolin e ao Papa Francisco pela confiança nele depositada, o novo epíscopo saudou, em Mandarim, todos aqueles que dão corpo à Igreja na China. «Fico muito feliz por poder saudar a Igreja Católica na China, bem como todos os seus bispos, sacerdotes e fiéis. Agradeço-lhes pela cooperação frutuosa que mantivemos ao longo dos últimos dez anos, tendo em vista a construção de um mundo melhor e a edificação do Reino de Deus nesta terra. Muito obrigado a todos», salientou.

O trabalho apostólico desenvolvido pelas dioceses de Macau e Hong Kong não foi igualmente ignorado, com o bispo D. Ante Jozić a lembrar, em Inglês, o apoio concedido pelos responsáveis de ambas as circunscrições episcopais e a entrega incansável demonstrada por todos quantos dão vida à Igreja nos dois territórios. «Saúdo a nossa Igreja Católica “chinesa”, em especial a Igreja em Hong Kong e Macau, à qual dediquei os últimos dez anos de serviço enquanto responsável pela Missão da Santa Sé em Hong Kong. Quero expressar a minha sincera gratidão ao cardeal D. John Tong, administrador apostólico de Hong Kong, e ao bispo D. Stephen Lee, de Macau, pela hospitalidade, pela colaboração e pelo testemunho que me demonstraram», disse.

«Os meus agradecimentos sinceros vão também para todos os sacerdotes, religiosos, sociedades de vida apostólica e outras instituições eclesiásticas pela sua colaboração e pelo seu contributo. Reservo um agradecimento especial a todas as organizações de caridade em Hong Kong e Macau, a todos os leigos, associações e à Ordem de Malta, que sempre apoiou e continua a apoiar a Igreja, de forma a que a Boa Nova de Jesus Cristo possa chegar aqueles que não acreditam e inspire mais ainda aqueles que acreditam», concluiu D. Ante Jozić.

O agora bispo deixou Hong Kong em Fevereiro de 2019, menos de meio ano depois da assinatura do Acordo Provisório sobre a nomeação dos Bispos, entre a Santa Sé e a China. Pouco depois foi nomeado Arcebispo Titular de Cissa, uma sé titular situada no que é actualmente território croata. Na altura, o sacerdote foi também escolhido pela Santa Sé para liderar a Nunciatura Apostólica na Costa do Marfim, mas não viria a assumir o posto uma vez que ficou gravemente ferido num acidente de viação ocorrido a 7 de Abril de 2019.

Originalmente prevista para 1 de Maio de 2019, a sua ordenação episcopal foi adiada por duas ocasiões: numa primeira instância devido ao desastre rodoviário que sofreu e, num segundo momento, em resultado da disseminação da pandemia do Covid-19. O novo coronavírus impediu que a ordenação se realizasse em Roma, a 21 de Março. A cerimónia acabou por se materializar apenas na quarta-feira da semana passada, numa acto que foi acompanhado através da Internet por dezenas de católicos chineses.

BIELORRÚSSIA, O DESAFIO QUE SE SEGUE

Em Maio, D. Ante Jozić foi investido pela Cúria Romana de uma nova missão, ao ser nomeado para o cargo de Núncio Apostólico na Bielorrússia, país que está desde o início de Agosto mergulhado numa intensa crise política. A instabilidade não poupou a Igreja Católica, depois de as autoridades bielorrussas terem impedido, a 31 de Agosto, que D. Tadeusz Kondrusiewicz, arcebispo da diocese de Minsk-Mogilev, regressasse ao País após uma breve deslocação à Polónia.

O prelado, de 74 anos, sustenta que foi travado pelos agentes dos serviços fronteiriços sem que lhe fosse dada qualquer explicação. D. Kondrusiewicz, que em Agosto fez um apelo à resolução pacífica da crise política através do diálogo, considera que a decisão de não permitir a sua entrada no antigo Estado da União Soviética é ilegal e interfere com os seus planos pastorais enquanto responsável pela diocese de Minsk-Mogilev e presidente da Conferência Episcopal da Bielorrússia.

Em meados do corrente mês, a Santa Sé enviou a Minsk um dos seus mais hábeis diplomatas, o arcebispo D. Paul Richard Gallagher, para procurar desbloquear a situação. O actual Secretário para as Relações com os Estados da Santa Sé esteve reunido com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia, Vladimir Makei. Nem a Santa Sé, nem as autoridades de Minsk revelaram informação relativa ao encontro, mas D. Tadeusz Kondrusiewicz continua impedido de entrar no País. Fluente em Russo, D. Ante Jozić pode vir a prefigurar-se um activo importante na normalização das relações entre Minsk e o Vaticano, ao fim de várias semanas de tensão. O novo bispo, que antes de exercer funções em Hong Kong integrou a Nunciatura Apostólica nas Filipinas e na Rússia, tem no caso Kondrusiewicz o seu primeiro grande desafio como representante da Santa Sé na Bielorrússia.

Marco Carvalho